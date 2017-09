Efectele miraculoase ale uleiului de coada soricelului

Mama-natura a fost cel mai mare aliat al umanitatii de la aparitia ei. Odata cu cresterea populatiei a venit si nevoia de a dezvolta mai multe tratamente care sa corespunda nevoilor populatiei, iar stiinta a ajutat si ea la elaborarea multor tratamente pentru bolile care decimau oamenii in trecut, dar chiar si acum in prezent.

O metoda ingenioasa prin care ne putem trata si putem folosi ce ne ofera natura pentru a ne insanatosi este tinctura sau realizarea de ulei din plante. Lyla.ro va propune astazi uleiul de coada soricelului, care are o gama foarte larga de aplicare ce poate fi util oricand si oricui. Cum te poate ajuta acesta? Vezi in continuarea acestui articol.

In primul rand, uleiul de coada soricelului ajuta la tratarea ranilor deschise. Planta trebuie procesata si transformata in ulei pentru a putea fi aplicata la nivelul ranii. In urma folosirii pe zona afectata, acesta va crea o crusta protectoare ce nu va permite ranii sa se infecteze. Daca aveti copii in casa, atunci ar fi bine sa tineti un flacon cu ulei de coada soricelului la indemana pentru a-i feri de vizite la medic. In plus, acesta are si rol antiseptic.

Daca ati suferit vreodata de spasme, atunci stiti cat de inconfortabile pot fi acestea. Ei bine, uleiul de coada soricelului va poate ajuta si in acest caz prin vindecarea contractiilor extreme ale corpului. Va trebui insa sa vizitati un specialist pentru a va stabili un tratament concret si corect.

Acesta poate fi excelent si in utilizarea ca digestiv si diaforetic, intrucat actioneaza cu eficienta la nivelul sistemului gastro-intestinal. Deci poate fi aliatul dumneavoastra si intr-o cura de slabire.

Mai este bun si pentru raceala, somn si pastrarea unei pieli frumoase. Un tratament de cateva saptamani va scapa de orice urma lasata de cicatrici sau acnee.