Detoxifierea ficatului cu suc de mere

Sucul de mere contine acid malic, ideal pentru eliminarea rezidurilor din ficat si la inlaturarea calculilor biliari.

Sistemul imunitar scazut, digestie inceata si constipatie, durere in partea dreapta din fata, sub coasta sau in spate sub umarul drept, cresterea sensibilitatii alergiilor, tendinta de a lua in greutate, intoleranta la alcool, vederea scazuta sau epuizare acuta sunt doar cateva din simptomele care arata ca aveti nevoie de o detoxificare a ficatului.

Timp de trei zile se consuma suc de mere proaspat, impreuna cu salata de cruditati si fructe neprocesate, sanatoase si proaspete.

Micul dejun:

Este indicat sa mancati multe mere, o omleta cu branza si o cana de ceai neindulcit, fara cafeina.

Pranz:

Va recomandam cantitate ridicata de mere, doua cesti de broccoli preparat in aburi si jumatate de ceasca de orez brun.

Cina:

Mancati un numar mare mere si o portie de salata de somon la gratar.

Sfaturi

Este indicat sa consumati multa apa, pe tot parcursul dietei. Evitati cofeina in timpul detoxifierei. Va recomandam sa consumati mere organice, netratate chimic si de preferat cat mai proaspete.

Atentie

Nu este indicat sa urmati acest tip de detoxifiere in cazul in care suferiti de vreo afectiune sau boala, daca sunteti insarcinata sau atunci cand urmati un tratament. De asemenea nu este indicat sa faceti exercitii fizice solicitate pe timpul curei. Aceasta detoxifiere se poate face de doua ori pe ani, in cazul in care nu suferiti de nicio afectiune.