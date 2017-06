Denisa, o fetita de un an a murit in conditii suspecte! S-a stins in spital

O fetita de un an si doua luni s-a stins din viata in Spitalul Judetean Satu Mare, in conditii suspecte.

O femeie a povestit cazul ei pe Facebook, revoltata de situatia in care se afla.

”Vă relatez pe scurt cum au decurs lucrurile acolo, iar mai departe puteţi să vă daţi şi voi cu părerea. La Urgenţă, ştiind că este un copil care a fost adus în urma unei crize epileptice, l-au ţinut vreo 5-6 ore acolo, investigaţii, analizele de sânge au venit în vreo 4-5 ore, poate nu considerau că e urgenţă. Nu s-au repetat crizele cât a stat în Urgenţă, dar totuşi s-au gândit să o interneze.

Pe Secţia de Pediatrie, zic eu, din punct de vedere al unuia care n-a studiat Neurologie sau NeuroPediatrie, a intrat în status epilepticus. Medicul de servici (nu ştiu dacă era Pediatru, Neurolog, Medic de Familie) i-a administrat de două ori cate 5 ml de Diazepam intramuscular (în ghidurile de Neurologie zice că se administrează 0,3-0,5 ml /kgcorp intravenos lent sau intrarectal pt a preveni riscul de apnee, hipotensiune arterială).

Fetiţa având doar 8 kg, puteţi să faceţi un calcul simplu şi veţi constata că a primit o doză cam mare. Normal că a facut stop cardio respirator, fără nicio şansă de a mai fi salvată”, a scris Adina R. pe Facebook.