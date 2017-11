De ce NU este bine sa va operati seara! Studiile arata cat de periculos este

Potrivit stiintei, daca doriti sa imbunatatiti sansele de a avea o operatie fara probleme, planificati operatia in alt moment al zilei, de preferat dimineata.

Chirurgia este opusul distractiei, motiv pentru care trebuie sa stiti cel putin cum sa va recuperati mai repede de la o operatie. Un alt mod de a va asigura ca totul se desfasoara fara probleme in timp ce sunteti pe masa de operatie este sa va programati interventia chirurgicala mai devreme in cursul zilei, potrivit unui nou studiu publicat in Neurochirurgie.

Cercetatorii de la Universitatea Michigan au examinat dosarele medicale a peste 15.800 de pacienti care au suferit interventii chirurgicale neurologice intre 2007 si 2014, in sistemul de sanatate al Universitatii; Acestia au identificat 785 de incidente de complicatii care au fost raportate de catre facultatea si neurochirurgii rezidenti, pe care apoi i-au comparat cu timpul de inceput al interventiei chirurgicale. Cercetatorii au descoperit ca pacientii a caror procedura a inceput intre 9 p.m. si 7 a.m. au avut 50% mai multe sanse de a dezvolta complicatii, comparativ cu pacientii cu un timp de pornire chirurgical dupa 7:00 dimineata sau inainte de 9 p.m.

Studiile anterioare au ajuns la concluzii similare. Un studiu de cinci ani de la Federatia Mondiala a Societatilor de Anesteziologi, prezentat la Congresul Mondial al Anesteziologilor 2016, a constatat ca pacientii care au o interventie chirurgicala in cursul noptii sunt de doua ori mai susceptibili de a muri, pe cat pacientii care au operat in timpul orelor normale de lucru, a raportat ScienceDaily. O posibila explicatie pentru constatarile lor este efectul “dupa ore”, cunoscut si sub denumirea de “efect de weekend”: cand o sarcina se face in afara intervalului de timp “normal”, rezultatele pentru aceasta sarcina este mai rau statistic.

Elementele posibile care contribuie la efectul post-orar pot fi probleme legate de personalul spitalicesc, intarzieri in tratamentul cauzat de numarul mai putine camere de operare disponibile sau chirurgilor si furnizorilor de servicii medicale, mai multe sanse de a suferi oboseala in timpul anesteziei si interventiilor chirurgicale.