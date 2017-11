De ce este benefic pentru tine vinul organic

Persoanele care sunt atente la sanatatea lor vor elimina bauturile carbozagoase si lichiorul din viata lor fara sa clipeasca atata timp cat pot pastra vinul rosu. Desigur, exista ceaiuri, smoothie-uri si fresh-uri de fructe, insa nimic nu se compara cu un pahar de vin rosu dupa o zi stresanta la locul de munca.

Pe langa asta, vinul rosu este considerat a fi o bautura sanatoasa inca din anii ’90. Din ce in ce mai multe studii arata dovezi cum ca vinul rosu are abilitatea de a preveni cancerul si bolile cardiovasculare. Te ajuta sa traiesti mai mult si te face sa arati mai tanara decat esti de fapt. Asta se datoreaza faptului ca vinul contine resveratrol, un antioxidant gasit in pielita strugurilor.

88% din recoltele de struguri contin pesticide, iar 77% din acestea contin mai mult de un pesticid. Ba mai mult, cultivatorii de struguri din California depind de chimicale pentru a grabi procesul de productie si pentru a onora cererea. Un studiu din 2003 arata ca strugurii din California contineau 9.500.000 kg de pesticide.

Multi vegetarieni se tem de procesul de stabilizare si clarifiere a vinului, folosind proteine animale

De asemenea, vinul poate contine urme de gluten din butoaiele de stejar in care este depozitat. Faina de grau, care contine gluten, este folosita ca si pasta in confectionarea butoaielor de stejar. Cand vinul sta mult timp in butoi la fermentat este foarte probabil ca urme de faina sa ajunga in sticla ta de vin.

Nu te ingrijora, asta nu inseamna ca trebuie sa renunti la vin, tot ce trebuie sa faci este sa optezi pentru un vin organic pentru a te proteja si pentru a maximiza beneficiile pentru sanatate pe care ti le ofera resveratrolul.

Un studiu arata ca antioxidantii gasiti in alimentele organice sunt cu 30% mai eficienti decat antioxidantii gasiti in alimentele non organice.

Vinul organic este facut tot din struguri, dar acestia sunt crescuti in mod organic. Asta inseamna ca nu s-au folosit deloc chimicale sau pesticide.