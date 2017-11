De ce apare acneea si cum o tratam

In principiu, cand spunem acnee, ne referim la punctele negre, punctele albe si cosuri. Majoritatea adolescentilor sufera de o forma de acnee numita acne vulgaris, care poate aparea pe fata, umeri, spate si piept. De multe ori insa nedorita acnee apare ca urmare a blocarii porilor de pe piele cu grasime si bacterii.

Punctele albe apar atunci cand porii sunt blocati cu grasime, se inchid si in final erup. Daca in schimb porii sunt blocati dar raman deschisi, partea superioara isi schimba culoarea intr-o nuanta inchisa, aparand punctele negre. In fine, atunci cand pielea moarta si bacteriile se intalnesc sub pielea sanatoasa, apar mici infectii sucutanate care vor colora pielea in nuante rosiatice, eruptia rezultata fiind cunoscuta sub numele de cosuri.

Cauzele acneei

Cu toate ca fiecare om este diferit, in general, acneea apare ca urmare a unui exces de grasime si piele moarta in porii pielii. Acest surplus apare ca urmare a unor varii factori precum:

-Hormonii naturali – activi in mod specific in perioada adolescentei.

-Pori infundati. In unele cazuri celulele pielii pot inchide glandele uleioase sau porii rezultand astfel aparitia punctelor albe sau negre (dupa cum am mentionat si mai sus).

-Bacteriile. Bacteriile pot cu usurinta infecta glandele uleioase si porii, dezvoltandu-se astfel extrem de repede.

-Istoricul familiei. In cazul in care suferi de acnee, sanse mari sunt ca si copiii tai sa se confrunte cu aceleasi probleme.

Cum rezolvam sau reducem la minim problema acneei

-Nu freca, scarpina sau stoarce zonele afectate ale pielii, singurul rezultat pe care il vei obtine fiind agravarea problemei, de multe ori rezultatul fiind cicatrice care raman permanent, pe tot parcursul vietii.

-Spala-ti regulat parul cu sampon si incearca sa-l tii cat mai departe de fata pe cat posibil, in special pe timpul noptii.

-Fa-ti un jurnal pentru a pute aface observatii legate de felurile de mancare si corelatia acestora cu aparitia sau disparitia acneei, pe o perioada de timp. In cazul in care problema are legatura cu meniul, -incearca sa-ti schimbi regimul alimentar pe cat posibil.

-Fa regulat exercitii fizice, pune-ti sangele in miscare dar asigura-te ca ai posibilitatea de a face un dus imediat ce ai terminat cu efortul.

-Evita sa-ti atingi fata cu mainile atunci cand nu este necesar acest lucru.

-Incearca sa reduci la minim nivelul de stres de acasa sau de la locul de munca.

-Evita arderile solare. Tuturor ne plaec soarele dar excesul poate dauna sanatatii pielii.

-Schimba cat mai des prosoapele si tampoanele de curatare a fetei cu altele curate, bacteriile instalandu-se rapid pe acestea, dupa cateva ore.

-Spala-te pe fata de cel putin doua ori pe zi folosind un sapun delicat precum Dove sau Lever 2000.

-Limpezeste fata intotdeauna cu apa calduta.

-Incearca sa limitezi machiajele doar pentru zilele mai speciale si ai grija sa le elimini complet de pe fata inainte de a te culca seara.