Cum sa-ti protejezi inima consumand peste

Nutritionistii sustin ca este recomandat sa consumam peste de cel putin 2 ori pe saptamana. De ce? Pentru ca este un aliment bogat in proteine, care oferă multe beneficii pentru sanatate. Pestele gras, printre care se numara si tonul, este bogat in acizi grasi Omega-3, asa-zisa grasime „buna”, alaturi de un continut scazut de acizi grași Omega-6.

Pentru toti cei care au probleme cardiovasculare, precum si pentru cei care vor sa se mentina in forma mancand echilibrat, este bine de stiut ca Omega 3 din carnea de ton asigura o buna functionare a inimii. Nu e de mirare faptul ca in tarile mediteraneene, consumul de peste este mai ridicat decat cel de carne rosie, incidenta bolilor de inima fiind mai scazuta.

Cum multi dintre noi nu au timpul necesar curatarii si prepararii pestelui, tonul in conserva este o solutie rapida atat pentru o gustare, cat si pentru un pranz delicios si sanatos. Desi exista numeroase retete care contin ton, avantajul este ca acest peste este versatil si poate fi asociat cu multe legume pe care le avem in bucatarie.

Fie ca preferi sa il consumi in ulei masline, in ulei vegetal sau in suc propriu, tonul Eva de la Podravka Romania este proaspat si gustos. Daca iti plac aromele puternice, care sa te poarte pe coastele mediteraneene, poti alege varianta conservei de ton in ulei de masline pe care il poti mixa cu frunze proaspete de salata verde si stropi cu seva racoritoare a unei lamai. Pentru cei care prefera o varianta mai ieftina si cu un gust la fel de bun, tonul in ulei vegetal este alegerea optima pentru o masa copioasa. In cazul tonului in suc propriu, bucatile suculente de ton se odihnesc in saramura care-i pastreaza gustul autentic. O portie de ton, fie ca este in ulei sau apa, asigura aproximativ 20g de proteine, iar proteina din ton este considerata drept o sursa completa de proteine.

Reteta cu ton a la Chef Liviu Balint

In cazul in care gatesti pentru doua persoane, ai nevoie de o conserva de ton Eva in ulei de masline sau vegetal sau doar in suc propriu, 4 cartofi, o cana si jumatate de branza cheddar , ¼ cana de ceapa verde tocata si ¼ cana de ardei verde taiat fasii.

Preincalzeste cuptorul la 190 grade. Impacheteaza cartofii in folie de aluminiu si da-i la cuptor. Dupa ce s-au copt, lasa-i la racit, iar apoi taie-i in doua. Goleste jumatatile de cartof si lasa o scobitura in fiecare bucata. Restul de cartofi rezultat va fi amestecat intr-un bol impreuna cu uleiul vegetal sau de masline din conserva, peste care adaugi ceapa verde, branza cheddar, ardeiul si, bineinteles, tonul. Cu mixul obtinut reumpli cochiliile de cartofi si apoi razi branza cheddar deasupra.

Pentru alte retete simple si delicioase pe care vrei sa le experimentezi, incearca conservele Eva in varianta potrivita tie! Intr-o lume in care viteza inseamna performanta, o mancare sanatoasa si nutritiva care se gateste imediat este o noua performanta pe care o poti bifa in agenda ta.