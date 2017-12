Cum sa scazi nivelul de insulina in mod natural

Indiferent daca incercati sa tineti glicemia in frau sau daca doriti sa scapati in mod eficient de kilogramele in exces, este o idee buna sa mentineti insulina scazuta. In caz contrar, este posibil sa aveti dificultati in atingerea scopului dvs.

In mod evident, este o idee buna sa mentineti in permanenta niveluri normale de insulina. Deci, cum va puteti reduce insulina fara a fi nevoie sa luati medicamente care scad insulina? Iata cateva dintre lucrurile pe care le puteti face:

Bea otet de mere

Toata lumea stie ca otetul de mere ofera o multime de beneficii uimitoare pentru sanatate. Consumul unui pahar de apa cu cateva linguri de otet de mere in el poate ajuta la scaderea nivelurilor de insulina, spun oamenii de stiinta. Acest remediu este eficient mai ales daca este luat cu 30 de minute inainte de a avea o masa bogata in carbohidrati.

Mese scazute in carbohidrati

Vorbind despre carbohidrati, este o idee buna pentru dumneavoastra sa va reduceti aportul daca sunteti predispus la cresterile de insulina. Multe studii au aratat ca participantii care au avut mese cu continut scazut de carbohidrati au reusit sa-si imbunatateasca sensibilitatea la insulina. Prin incurajarea celulelor de a raspunde mult mai bine la insulina, cantitatea de hormon mentionata poate fi redusa.

Preparate bogate in fibre

In timp ce restrictionati carbohidratii din dieta dumneavoastra, ar trebui sa cresteti cantitatea de fibra pe care o luati zilnic. Expertii spun ca o dieta bogata in fibre este benefica mai ales pentru persoanele care doresc sa reduca nivelul ridicat de insulina in corpul lor – acest tip de carbohidrati indigestibil ajuta la incetinirea eliberarii de zahar in sange.