Cum sa scapi rapid de senzatia de ochi uscati si obositi

Senzatia de ochi uscat apare atunci cand glandele lacrimogene nu produc lacrimi suficiente pentru a va lubrifia ochii. Aceasta afectiune poate fi dureroasa si incomoda si poate fi cauzata atat de factori de mediu, cat si de factori medicali.

Afectiunea iti poate irita ochii si ii poate face sa devina rosii, uscati si umflati.

Simptomele ochilor uscati:

– Vedere neclara

– Senzatie uscata, zgariata si dureroasa in ambii ochi

– Sensibilitate la lumina

– Ochii obositi

– Mucus in ochii sau in jurul ochilor

– Senzatia permanenta ca aveti ceva in ochi

– Ochi rosii

Factorii care pot provoca aparitia ochilor uscati:

– Alergii

– Imbatranirea

– Anumite conditii medicale

– Anumite medicamente

– Lentilele de contact

– Factorii de mediu

Remedii naturale pentru ochi uscati:

1. Adaugarea de acizi grasi in dieta ta

Adaugarea acizilor grasi omega-6 si omega-3 in dieta dvs. poate ajuta la ameliorarea simptomelor si semnelor de ochi uscati. Acestea sunt disponibile ca suplimente si, de asemenea, in alimente precum somonul, semintele de in, uleiurile vegetale si sardinele.

2. Stai hidratat

Fiecare parte a corpului are nevoie de apa pentru a ramane sanatoasa, iar asta include ochii tai. Apa potabila poate ajuta la mentinerea umezelii.

3. Comprese calde

Lacrimile sunt facute din apa, ulei si mucus. Ochii dvs. au nevoie de toate aceste parti pentru a ramane sanatosi si umezi. Astfel de comprese ii va ajuta sa ramana hidratati.