Cum sa scapi de stomacul balonat fara exercitii

Un stomac proeminent este unul dintre efectele balonarii, un proces natural al corpului. In mod normal, aproximativ un litru din stomac si intestin este umplut cu gaz.

Aerul din stomac este rezultatul muncii microflorei intestinale- bacterie care ajuta la digestie. Cu cat este mai greu pentru stomac sa digere hrana, cu atat mai mult gaz este produs.

Noi iti prezentam cateva metode prin care poti scapa de stomacul balonat in timp ce ajuti stomacul sa isi indeplineasca sarcinile zilnice.

1. Maseaza acest punct pentru a reduce formarea gazului

Considera buricul un punct de inceput. Pune 4 degete deasupra lui orizontal. Punctul cheie este deasupra degetului aratator. Maseaza timp de 2-3 minute in sensul acelui de ceasornic si 2-3 minute invers. Daca faci totul cum trebuie vei simti un gust acru in gura si vei produce mai multa saliva.

2. Acest masaj te va ajuta sa elimini retentia de apa si sa scapi de durerea de stomac

Punctul este situat deasupra degetului aratator plasat deasupra buricului. Apasa pe el si maseaza 2-3 minute in sensul acelui de ceasornic si inca 2-3 minute in sens invers.

3. Acest tip de masaj va spori activitatea intestinala

Plaseaza 4 degetele pe orizontala sub buric. Punctul corect este localizat sub degetul mic. Are de nevoie de masaj timp de 2-3 minute in sensul acelui de ceasornic si inca 2-3 minute in sens invers.

4. Bea un pahar de apa calda cu lamaie in fiecare dimineata

Un pahar de apa cu lamaie cu 15-30 de minute inaintea micului dejun ajuta la normalizarea secretiei de acid gastric, amelioreaza simptomele arsurii stomacale si previne formarea gazului in intestine. In plus, lamaia contine vitamina C.

5. Nu bea lapte si cafea inainte de micul dejun

Laptele stimuleaza productia de acid gastric si sporeste aciditatea. Alege iaurtul sau kefirul deoarece contin probiotice care ajuta bacteria stomacala in procesul de digestie. Cat pentru cafea si bere, acestea afecteaza stomacul in aceeasi masura ca si laptele.

6. Nu bea apa in timpul mesei

Bauturile pe care le consumi in timpul mesei dilueaza acidul gastric si concentratia enzimelor responsabile pentru digestie. Asadar, mancarea este digerata mai mult timp si poate incepe procesul de fermentatie. O consecinta a acestei greseli este formarea de gaz excesiva sau balonarea.

7. Nu consuma alcool pe stomacul gol

Alcoolul stimuleaza productia de acid gastric, care in absenta hranii incepe sa roada peretii stomacului. Consumul frecvent omoara microflora intestinala.