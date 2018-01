Cum sa previi aparitia pietrelor la rinichi

Urolitiaza este o afectiune care implica formarea de formatiuni numite pietre la rinichi, pietre urinare sau caliculi urinari in vezica urinara sau in tractul urinar.

Urolitiaza afecteaza 7% dintre femei si 12% dintre barbati si se afirma ca cifrele sunt in crestere in prezent. In plus, persoanele care au solutionat cazurile se pot confrunta cu reaparitia acestora.

Pietrele la rinichi incep de la o bucata mica de nisip in rinichi. In timp ce urina iese din rinichi, nisipul este eliminat; in caz contrar, el poate ramane in rinichi. In plus, nisipul din rinichi se va acumula si va forma pietre la rinichi mai mari.

In timp ce prezenta pietrelor urinare este suparatoare, aceste pietre pot fi impiedicate sa se formeze.

Cresterea aportului de lichide este esentiala in prevenirea formarii pietrelor urinare. Se recomanda sa beti cantitati adecvate de apa, aproximativ 8-10 pahare de apa, pentru a mentine urina galben deschis sau limpede ca apa. Consumand un pahar suplimentar de apa pe zi, de asemenea, ajuta la cresterea treptata a cantitatii de apa pe care o consumati. In timp ce cresterea consumului de lichide ajuta la prevenirea formarii de pietre la rinichi, persoanele cu afectiuni cardiace, renale sau hepatice si care necesita restrictii in ceea ce priveste fluidul, ar trebui sa se consulte cu medicul inainte de a creste cantitatea de lichide care trebuie consumate.

In afara de aportul de lichide, dieta joaca, de asemenea, un rol-cheie in prevenirea pietrelor la rinichi. Potrivit Clinicii Mayo, nu ar trebui sa consumati alimente bogate in sare si oxalat, deoarece acestea contribuie la formarea de pietre urinare. Alimentele bogate in calciu pot fi consumate; cu toate acestea, ar trebui sa fiti precauti cu administrarea suplimentelor de calciu, deoarece acestea au fost asociate cu risc crescut de formare a pietrelor rinichilor.

In general, pietrele la rinichi se formeaza din cauza nisipului acumulat in tractul urinar si cauzeaza probleme daca raman nerezolvate. Astfel, este important sa va adaptati aportul de lichide si planul de dieta pentru a preveni problema. De asemenea, coordonarea cu medicul este necesara in gestionarea afectiunii.