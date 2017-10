Cum sa iti controlezi ciclul menstrual

Majoritatea femeilor experimenteaza diferite simptome inainte si dupa ciclul menstrual. Unele dintre ele sunt balonarea, pofta de mancare, crampele etc. Totusi, studiile dovedesc ca fluctuatia de hormoni care apare in timpul menstruatiei ne poate afecta toata luna. Acest lucru este greu de controlat daca nu stii cum. Exista lucruri simple pe care le poti face pentru a controla ciclul si pentru a reduce simptomele cu care ne confruntam in fiecare luna.

Hai sa incepem cu prima zi de ciclu

De la prima la a treisprezecea zi

In timpul primelor zile de ciclu menstrual, colesterol incepe sa creasca. Colesterolul total poate creste pana la 20% in prima saptamana si jumatate a ciclului mentrual. In aceasta perioada a lunii te poti simti letargica si predispusa la rani. Studiul sugereaza ca schimbarea de hormoni altereaza controlul asupra muschilor din aceasta perioada, fiind mai predispusa la leziuni. Aceasta este perioada in care trebuie sa reduci dificultatea antrenamentelor. Evita mancarurile care iti pot creste si mai tare colesterolul. Incepe-ti ciclul menstrual cu mancaruri usoare, bogate in fibre.

A paisprezecea si a cincisprezecea zi

Aceasta este perioada ciclului menstrual in care tinzi sa iti pierzi concentrarea din cauza nivelului inalt de estrogen din corp. Acum incepe ovulatia si apar simptomele premenstruale.

De la a saisprezecea pana la a douazeci si opta zi

Aceasta este cea mai grea perioada a ciclului menstrual. Acum se intensifica toate simptomele, mai ales pentru persoanele care au probleme cu ciclul. Depresia, astmul, migrenele, durerile de muschi si altele sunt intensificare in aceasta perioada neplacuta. Acum trebuie sa iti pregatesti medicamentele. Aceasta perioada este cea mai grea. Evita dulciurile din camara si pregateste mancarea sanatoasa. Evita mancarurile grase deoarece acestea contribuie la ridicarea nivelului de estrogen, inrautatind simptomele.

Ciclul menstrual poate fi extrem de iritant. Vine o data pe luna insa ne afecteaza tot timpul. Simptomele de mai sus pot fi diferite de la femeie la femeie. Foloseste acest articol ca si ghid pentru a nu te mai intreba de ce apar aceste schimbari.