Cum poti folosi avocado pentru a-ti mentine pielea in cea mai buna stare

De ce este un avocado benefic pentru pielea ta? Avocado contine cantitati uriase de substante nutritive esentiale, inclusiv minerale, vitamine si antioxidanti.

In timp ce utilizarea de avocado direct pe fata dvs. este un tratament de infrumusetare comun si natural, multi indivizi au descoperit ca si consumul de avocado, in mod regulat, poate face minuni pentru piele. Avocado este bogat in vitamine, acizi grasi sanatosi si antioxidanti care va pot imbunatati pielea din interior.

Mai jos sunt 5 dintre cele mai mari beneficii ale fructului de avocado:

1. Carotenoidele antioxidante pentru o piele sanatoasa

Avocado este o sursa excelenta de carotenoizi antioxidanti, cum ar fi beta-caroten, alfa-caroten, zeaxantin, beta-criptoxantina si luteina. Acesti compusi de racire a radicalilor liberi pot oferi o protectie semnificativa pielii dumneavoastra de deteriorarea mediului inconjurator care conduce la riduri, linii fine si alte semne vizibile de imbatranire.

2. Coaja de avocado contine de doua ori mai multi antioxidantii decat miezul

Coaja de avocado este un depozit de nutrienti si ofera fructului rezistenta naturala la boli si daunatori datorita proprietatilor lor antifungice. Cu toate acestea, pe masura ce fructul se coace, proprietatile sale antifungice se diminueaza.

Un studiu a aratat ca avocado are mai multi antioxidanti in coaja decat in miez.

3. Vitamina C

Avocado contine o cantitate mare de vitamina C pentru pielea sanatoasa. In mod ideal, ar trebui sa aveti mai multe surse de vitamina C in dieta zilnica, deoarece este solubila in apa si nu poate fi stocata in organism.

De asemenea, avocado are proprietati antioxidante puternice, iar vitamina C este necesara pentru crearea de colagen si elastina, care leaga celulele pielii impreuna si mentin structura si fermitatea lor.

4. Vitamina E

Vitamina E este cunoscuta ca fiind un antioxidant pentru piele, dar deoarece este solubila in grasimi, este folosita de corpul dumneavoastra intr-un mod diferit. Vitamina E ajuta la prevenirea afectarii radicalilor liberi de grasimile oxidante din celulele pielii, care poate duce la imbatranirea pielii.

De asemenea, cercetarile au aratat ca vitamina E poate ajuta la reducerea efectelor radiatiilor UVB si UVA de la expunerea excesiva la soare a pielii.