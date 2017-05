Chiar trebuie sa iti scoti maselele de minte?

O perioada lunga de timp, oamenii au avut nevoie de maselele de minte pentru a mesteca normal. Erup intre varstele de 12-25 de ani, iar in timpul acestei perioade doctorii iti recomanda sa le scoti . Dar oare este necesar?

Am analizat diferite opinii legate de aceasta problema. Iata ce trebuie sa stii pentru a face decizia corecta

Cand NU trebuie sa iti scoti maselele de minte

– daca sunt sanatoase (nu prezinta carii, gingiile nu sunt inflamate

– au erupt complet

– sunt localizate corect si nu afecteaza buna functionare a dintiilor din vecinatate

– sunt usor de curatat

Cand TREBUIE sa iti scoti maselele de minte

– cand dintii sunt complet acoperiti de gingie insa nu pot erupe. In acest caz pot contribui la formarea unui chist care poate distruge radacina dintilor din vecinatate

– Maseaua nu a erupt in totalitate.

– Nu exista destul spatiu liber pentru maselele de minte

– Daca simti dureri in zona maselelor de minte

– Tesuturile de langa maselele de minte sunt infectate

– Se formeaza tumori

– Se inflameaza gingiile

– Dintii din vecinatate sunt cariati si incep sa se rupa.

Nu este nicio problema daca nu iti scoti maselele de minte atata timp cat mergi la dentist in mod regulat si iti faci radiografii. In acest caz poti afla daca exista vreo problema in avans, si sa eviti neplacerile. Doctorii iti recomanda sa iti scoti maselele de minte cat mai curand, deoarece dupa varsta de 25 de ani toate oasele sunt complet formate, asa ca dintii se scot mai greu, iar gingiile se vindeca mai greu.