Cele mai periculoase chimicale

Pe masura ce tehnologia si societatea progreseaza este trist ca inca ne bazam pe anumite substante periculoase pentru sanatate.

Iata cateva dintre aceste chimicale periculoase sau compusi chimicali pe care trebuie sa ii eviti daca vrei sa ai mai putine probleme pe cap.

Fumul de tigara

Obiceiul de a fuma in sine este echivalentul otravirii chimice deoarece contine mai mult de 4000 de chimicale, majoritatea dintre ele fiind cancerigene.

Fumul de tigara este o cauza a cancerului, a astmului, a bronsitei, a bolilor cardiace si de plamani. Chiar si fumatorii pasivi sunt expusi acestui risc, nu doar fumatorii propriu-zisi.

Plumb

Desi plumbul a fost interzis ca si ingredient in vopsea, multe obiecte au vopsea veche cu plumb pe ele. Acest fapt a dus la cresterea nivelului de plumb din sange, nu doar pentru populatia generala, dar in special la copii. Copiii cu un nivel crescut de plumb in sange risca sa aiba probleme de invatare, probleme comportamentale, anemie sau chiar probleme grave la creier.

Pesticide

Chiar daca folosim pesticide pentru a scapa de insecte si buruieni, trebuie sa tinem minte cum sa le depozitam pentru a minimaliza prezenta lor in casa. Multe pesticide folosesc chimicale care sunt hazardoase pentru sanatatea noastra.