Cele mai bune 6 metode de a fi activ la birou

Opt ore, zece ore, uneori chiar mai mult. Programul de munca al omului modern variaza in functie de job, de sef, de activitate, dar si de eficienta fiecaruia in parte. Insa, indiferent de orele petrecute la serviciu, este esential sa ne pastram sanatatea fizica si psihica, mereu interdependente.

Desi parerile sunt impartite, medicii ne atrag atentia ca “principalul inamic” la locul de munca este biroul si scaunul (nu seful).

“Statul jos este noul fumat”, a declarat prof. dr. James Levine, specialist in endocrinologie la renumita clinica Mayo din SUA. Acesta a coordonat un studiu efectuat la o companie din Minneapolis. Levine a “antrenat” 18 dintre angajati sa fie mai activi la locul de munca. Dupa sase luni, cei 18 au slabit, cumulat, 67,5 kilograme. Iar acesta este doar unul dintre rezultatele pozitive obtinute, constatarile studiului urmand sa fie publicate abia in luna mai a acestui an, scrie “New York Times”.

Pana atunci, iata cateva “ponturi” pentru a fi activ la locul de munca.

1 Stai la birou intr-o pozitie corecta

Asigurati-va ca tastatura si mouse-ul sunt la o inaltime si o distanta fata de corp care va permite sa pastrati incheieturile drepte si coatele apropiate de corp.

Totodata, pozitia corecta la birou trebuie sa respecte regula 90-90-90, potrivit

medicul chiropractician Jason Queiros. Cu alte cuvinte, talpile sa stea in totalitate pe podea, iar genunchii si soldurile sa fie indoite in unghiuri de 90 de grade.

2 Urcati pe scari

Desi este mult mai comod liftul, urcati mai bine pe scarile. Potrivit revistei de specialitate Prevention, puteti evita sa va ingrasati un kilogram pe an daca urcati cateva etaje la munca, in loc sa luati liftul.

3 Stati pe o “bila”

Renuntati ocazional la scaunul de birou si asezati-va pe un taburet in forma de bila, de tipul mingiilor folosite in salile de fitness. Astfel, corpul va sta usor in tensiune incercand sa-si mentina echilibrul, lucrand musculatura in timp ce lucrati. Asigurati-va, totusi, ca bila este suficient de tare pentru a permite corpului sa-si mentina pozitia corecta explicata mai sus.

4 Renuntati la e-mail

Nu in totalitate, evident, dar daca tot trebuie sa va informati un coleg cu privire la o anume chestiune, deplasati-va pana la biroul lui in loc sa ii trimiteti un e-mail.

5 La plimbare, la sedinta

Intr-adevar, daca sedinta necesita prezenta unui numar mare de oameni, acest pont nu poate fi pus in aplicare. Totusi, atunci cand sedinta se desfasoara intre doi-trei oameni, puteti opta pentru o plimbare in aer liber. Astfel, va veti dezmorti si va veti oxigena organismul.

6 Intindeti-va

Nu este nevoie sa alergati cinci kilometri in timp pauzei de masa, este suficient sa va miscati putin si des pentru a combate multe dintre efectele negative ale sedentarismului. Intinderile sunt una dintre metode.