Cel mai puternic hepatoprotect natural! Solutie pentru prevenirea cancerului

Afectiunile hepatice sunt tot mai frecvente in ultima vreme. Armurariul este unul dintre cele mai puternice remedii naturale impotriva afectiunilor hepatice.

Planta minune este un anti-toxic redutatbil. Armurariul ajutand organismul sa reziste la otravuri, ciuperci toxice, gaze intestinale sau metale grele.

Este bogata in silimarina, o substanta activa a acestei plante, si este o planta de cultura. Armurariul se planta candva, in Romania, pe suprafate intinse, in zonele calde, precum Dobrogea, Oltenia, sudul Moldovei si Subcarpatii Sudici.

In prezent se cultiva doar de catre producatorii particulari, pe spatii restranse.

Acum, semintele se gasesc la prafarm magazine naturiste, sub forma de ceai, pulbere, preparate sau tinctura.

Atentie insa la termenul de valabilitate! Planta se degradeaza puternic in timp. Trebuie sa aveti mare grija cu prepararea sa, deoarece este una delicata.

Ceaiul

Terapeutii sustin ca este cea mai inspirata metoda de a folosi armurariul. Flavonoidele din compozitia sa se degradeaza puternic in contact cu apa clocotita.

Pulberea

Pulberea se obtine prin macinarea semintelor si prin cernerea lor printr-o sita.

Este indicat sa se macine cu 5-10 minute inainte de administrare, pentru ca oxidarea principiilor active sa fie cat mai redusa.

Se administreaza cate i lingurita de patru ori pe zi, pe stomacul gol. Aceasta se tine sub limba timp de 10-15 minute, dupa care se inghite cu apa.

Tinctura

Este forma de administrare ideala, preparatul se poate pastra timp de doi ani, fara as pierde proprietatile terapeutice.