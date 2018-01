Ceaiuri din plante care ajuta la ameliorarea simptomelor gastritei

Inflamarea mucoasei stomacului este denumita gastrita. Este important ca aceasta sa fie tratata in mod eficient pentru a tine la departare complicatiile, dintre care unele includ dezvoltarea ulcerelor si, in cazuri rare, cancerul stomacului. Una dintre modalitatile prin care poti controla gastrita este consumul de anumite ceaiuri pe baza de plante.

Stresul, infectia si obiceiurile alimentare nesanatoase – acestea sunt unele dintre cele mai frecvente motive pentru care se dezvolta gastrita. In unele cazuri, este cauzata de aportul anumitor medicamente pentru durere, consumul de alcool excesiv si de tulburarile de alimentatie. Gastrita, apropo, poate fi acuta sau cronica.

Ceai de ghimbir

Acest ceai din plante, care este utilizat in mod obisnuit pentru tratarea starii de greata sau a indigestiei in mod natural, poate fi de asemenea utilizat pentru ameliorarea gastritei. Ceaiul din ghimbir are proprietati antiinflamatoare uimitoare care ajuta la ameliorarea iritatiei mucoasei stomacului. Si din moment ce un stomac deranjat este un simptom comun de gastrita, o ceasca de ceai de ghimbir poate fi foarte utila.

Ceai de menta

Un alt ceai de plante perfect pentru gestionarea diferitelor probleme digestive poate fi, de asemenea, utilizat pentru tratarea gastritei, si acesta este ceaiul de menta. La fel ca ceaiul de ghimbir, aceasta bautura pe baza de plante poseda capacitatea de a controla eficient inflamatia. Durerea cauzata de gastrita poate fi, de asemenea, usurata cu consumul de ceai de menta.

Ceai de oregano

Vindecatorii traditionali recomanda de multe ori ceai de oregano pentru a gestiona tot felul de probleme respiratorii. Acelasi ceai pe baza de plante poate fi, de asemenea, luat pentru ameliorarea gastritei. Ceaiul de oregano este excelent pentru problema mentionata in ceea ce priveste stomacul, deoarece are proprietati antiinflamatorii si antimicrobiene care pot ajuta in procesul de vindecare.

Ceai de musetel

In cele din urma, o ceasca de ceai de musetel poate fi, de asemenea, luata ori de cate ori va supara gastrita. Functioneaza prin calmarea tractului gastrointestinal sau GI, precum si prin actiunea antimicrobiana. Consumul de ceai de musetel este deosebit de util noaptea cand simptomele de gastrita pot tine o persoana treaza.