Ceaiul care te ajuta sa scapi de grasime si de balonare

Din start e important sa precizam ca nu doar alimentatia e cea care trebuie sa se schimbe pentru a putea scapa de kilogramele in plus, ci si modul in care suntem activi de-a lungul zilei. Nu uitati ca este foarte important sa faceti miscare! Daca ati fost sedentara pentru o perioada mai lunga de timp, atunci puteti incepe cu plimbari usoare prin parcuri, alergari usoare pana la un program prestabilit in care faceti cel putin 30 de minute de miscare care sa va provoace un pic de transpiratie. Dieta va va ajuta sa va transformati corpul in paralel cu efortul fizic, care va va modela muschii si va va conferi silueta la care visati.

Unul dintre cele mai bune si eficiente ceaiuri pe care le puteti consuma pentru a optimiza si favoriza procesul de slabire este reprezentat de consumul de ceai din scortisoara si foi de dafin. Este o bautura care ajuta organismul sa elimine toxinele care ingreuneaza procesul de pierdere in greutate si care pot afecta starea noastra de sanatate si pune metabolismul in parametri normali de functionare. Recent s-a demonstrat ca scortisoara ajuta la pierderea kilogramelor daca este consumata in mod regulat, deoarece componenetele sale ajuta la incetinirea acumularii de grasime, in special in zona abdominala. Foaia de fain are proprietati diuretice care faciliteaza eliminarea excesului de lichid din organism prin promovarea functiei renale. Ajuta si la eliminarea excesului de acid uric, care poate provoca probleme cu circulatia sangelui sau boli hepatice.

Serviti la inceput o ceasca de ceai pe stomacul gol, apoi cresteti cantitatea la doua cani dupa o saptamana. Nu e necesar sa-l beti zilnic, dar incercati sa-i gasiti un tempo care sa ajute corpul sa se obisnuiasca.