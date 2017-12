Ceai de rosii: Mod de preparare si beneficii

Toata lumea a auzit de ceaiul verde, de musetel sau de ghimbir. Insa ai auzit vreodata de ceaiul de rosii? Daca nu, atunci aveti noroc, deoarece astazi va va spune cateva dintre beneficiile pentru sanatate pe care le ofera.

Pe masura ce zilele devin mai reci si mai reci, exista un numar de ceaiuri care se pot bucura de o caldura si un confort. Exista, de fapt, o multime de oameni de pe planeta care iubesc sa-si puna mana pe o ceasca de ceai proaspat de rosii in timpul toamnei si / sau iernii. Cu toate acestea, este posibil sa o consumati si in orice alt moment al anului. Acest lucru este valabil mai ales in cazul in care va luptati impotriva racelii, gripei sau sinuzitei comune – ceaiul de rosii poate ajuta la ameliorarea simptomelor.

Rosiile, asa cum toata lumea stie, sunt pline de vitamine, minerale si antioxidanti. Acesta este motivul pentru care adaugarea lor la dieta in mod regulat este o idee grozava.

Consumarea de rosii sub forma de ceai este, de asemenea, recomandata in special pentru oricine prefera sa bea tot felul de ceaiuri, indiferent daca sunt din frunze de ceai sau din plante, cum ar fi din papadie, lavanda sau menta. In ceaiul de rosii se pot adauga si alte ingrediente, dupa gust.

Unul dintre ingredientele adaugate este un graunte de usturoi care reuseste sa impresioneze cu proprietatile sale antimicrobiene, antioxidante si antiinflamatoare. Usturoiul este, de asemenea, venerat pentru capacitatea sa de a subtiri sangele si a ajuta la scaderea considerabila a riscului de a avea boli de inima, infarct miocardic si accident vascular cerebral.

Un alt ingredient folosit pentru prepararea unei cesti de ceai de rosii este ghimbirul care, la fel ca usturoiul, are o reputatie stelara. Ghimbirul ajuta, de asemenea, ca fiecare portie de gust de ceai rosii sa fie minunata!

Iata reteta pentru prepararea ceaiului de tomate:

Se spala bine 2 rosii de marime medie si se taie in jumatati sau in sferturi.

Luati blenderul si transformati rosiile in pulpa. Coaceti un catel de usturoi si zdrobiti-l. Aruncati-l in blender sau in procesorul de alimente.

Coaceti bine o mica bucata de radacina de ghimbir proaspata si, de asemenea, adaugati-o in blender. Se amesteca si se transfera intr-o cratita. Opriti focul atunci cand ceaiul de tomate este pe punctul de fierbere.