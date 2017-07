Cea mai buna metoda de subtiere a coapselor. Cum scapi de grasime

Subtierea coapselor este un lucru pe care foarte multe femei si-l doresc cu ardoare. Insa, pentru subtierea coapselor este nevoie de destul de multa munca avand in vedere ca pe coapse, in cazul femeilor, se depune cea mai multa grasime.

De ce se depune grasime pe coapse

In mod natural, femeile acumuleaza grasime pe coapse datorita faptului ca sunt capabile sa nasca. Mai precis, tendinta femeilor de a asimila grasime pe coapse se datoreaza faptului ca aceasta grasime este necesara in hranirea copilului in timpul gestatie si imediat dupa nastere, dupa cum arata studii recente.

Mai mult decat atat, se pare ca femeile cu grasime pe coapse dau nastere unor copii mai inteligenti, avand in vedere ca au “depozite” ce asigura o hrana bogata pentru acestia.

Insa, metoda de subtiere a coapselor este preferata de femeile care vor sa scape de grasimea acumulata, pentru a se simti in largul lor, chiar daca stiu ca grasimea de pe coapse nu este neaparat ceva nociv.

Cum scapi de grasime

Pentru a scapa de grasimea de pe coapse este suficient ca zilnic sa va alocati 10 minute in care sa faceti o serie de exercitii dedicate acestui lucru.

Aceste exercitii stimuleaza cele mai mari grupe de muschi ale corpului uman, respectiv cele ce se afla in picioare. Exercitiile sunt usor de facut in confortul propriului camin si au efete foarte rapide. Asadar, timp de 10 minute pe zi efectuati exercitiile descrise in videoclipul de mai jos.

Totodata, metoda de subtiere a coapselor presupune si un redim alimentar adecvat. Astfel, este interzis consumul de zahar si produse de panificatie si este incurajat consumul de carne, legume verzi, rosii, nuci si alune. Sucurile acidulate si cafeaua ar trebui evitate si ar trebui sa fie consumat mult ceai verde.

VIDEO