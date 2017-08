Ce vrea dentistul sa stii

Nimanui nu ii place sa mearga la dentist, dar daca te educi poti face experienta mai placuta.

Radiografiile nu iti vor face rau

Multi oameni sunt ingrijorati ca radiografiile pot cauza cancer, insa daca stai o ora in soare esti expus la mai multe radiatii decat atunci cand iti faci o radiografie completa.

Strainii observa dintii frumosi

Cand cineva te intalneste pentru prima data, primul lucru pe care il observa sun ochii, apoi dintii si abia dupa asta se uita la par, insa oamenii cheltuie mai multi bani pe par decat pe dinti.

Iti pot mirosi ultima masa

Nu manca usturoi inainte sa mergi la dentist.

Dintii tai de vis s-ar putea sa nu fie posibil de realizat

Pacientii vin cu poze cu dinti de vedeta si spun: “Vreau sa arat ca ea!”, insa asta nu este posibil deoarece ai alte trasaturi, iar zambetul lui Angelina Jolie nu ti se va potrivi.

Biberoanele pot afecta dintii bebelusilor

De 20 de ani, dentistii de pretutindeni isi avertizeaza pacientii sa nu isi lase copiii sa adoarma cu biberonul in gura deoarece pot face carii.

Mestecatul de guma trebuie sa faca parte din rutina ta zilnica

Daca vrei sa reduci bacteria din gura poti apela la guma de mestecat. Sase-sapte gume pe zi vor tine cariile la departare.

Fara piercinguri in gura

Cu orice fel de piercing exista riscul aparitiei unei infectii daca nu este efectuat intr-un mediu steril. Chiar si atunci cand totul merge bine, dintii din fata sunt mereu ciobiti din cauza piercingului din limba.

Gingiile insangerate sunt o problema serioasa

Daca mainile tale ar sangera dupe ce te-ai spala pe maini ai merge de urgenta la doctor, insa in mintea noastra, gingiile insangerate sunt in regula. Daca nu te periezi in mod agresiv, insa gingiile iti sangereaza inseamna ca ai paradontoza.