Ce se intampla in organismul tau daca mananci mustar! Cu siguranta nu te-ai fi gandit vreodata la asta!

Sa mananci mustar poate ca nu ti s-ar fi parut niciodata a fi un obicei sanatos, insa specialistii sunt de alta parere, intrucat acest aliment are numeroase benefici pentru organism.

Asadar, dr. farmacist Ovidiu Bujor sustine ca mustarul are numeroase beneficii pentru sanatate, motiv pentru care ar trebui sa fie inclus in alimentatie.

”Esenta de mustar are proprietati antibacteriene, chiar in dilutii mari. Mustarul alb, folosit mai des in alimentatie, are efecte laxative. Pentru acest scop, se va lua progresiv, incepand de la o lingurita de seminte de mustar alb pana la o lingura amestecate intr-o jumatate de apa si inmuiate in apa timp de doua ore. Nu se vor face tratamente prelungite. Nu se va administra in niciun caz copiilor”, spune dr. farmacist Ovidiu Bojor, conform libertateapentrufemei.ro.

De asemenea, faina de mustar ar putea fi utilizata sub forma de comprese, conform acestui medic.

”Faina de mustar negru se utilizeaza sub forma de comprese. Se amesteca cu apa pana se obtine un terci. Acesta se pune intre doua tifoane si se aplica local pe gat, torace (pentru afectiuni pulmonare) sau locuri dureroase (in reumatism). Compresele cu faina de mustar se vor aplica un timp limitat. Aplicarea indelungata si repetata poate produce ulceratii ale pielii. In cazul in care pielea este foarte sensibila, locul se va unge cu o crema grasa inaintea aplicarii compreselor. Apoi, se va sterge cu un tifon. Dupa aceea abia se va aplica prisnita,” mai spune farmacistul.