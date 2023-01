Ce se intampla in organismul tau daca consumi sucuri acidulate! Efectele sunt mai nocive decat ti-ai putea imagina

Sucurile acidulate sunt, fara doar si poate, extrem de accesibile si indragite de o multime de

persoane, in ciuda efectelor negative pe care le are asupra sanatatii.

Fie ca optezi pentru varianta clasica ori pentru cea light, despre care se spune ca nu contine zahar, sucurile acidulate nu au beneficii pentru sanatate.

Daca te-ai intrebat vreodata ce se intampla in organismul tau cand bei o cana de suc, ei bine, afla ca in primele zece minute fosforul, care este responsabil de aroma, se raspandeste in sistem, iar dupa 20 de minute creste nivelul de glucoza si, implicit, insulina, intrucat ficatul ajuta la transformarea zaharului in grasime.

La 40 de minute de la momentul in care ai consumat sucul cafeina este absorbita complet, astfel ca fluxul sanguin creste si ficatul elibereaza si mai mult zahar in sange. Creierul tau blocheaza receptorii hormonali pentru adenozina, ceea ce previne oboseala.

Cinci minute mai tarziu, insa, secretia de dopamina creste, astfel ca induce o stare asemanatoare cu heroina. Mai apoi, excretia de calciu in urina este eliminata, iar ulterior toate mineralele ar trebui sa ajunga in oase, inclusiv magneziul, calciul si zincul, sunt excretate in urina.