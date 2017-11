Ce se intampla daca bei Cola zilnic

Multe studii recente arata ca bauturile carbogazoase consumate zilnic iti distrug sanatatea. Iata cateva dintre efecte.

1. Deficienta de vitamine

Acidul fosforic din Cola, combinat cu cafeina, care are un efect diuretic, incepe sa elimine nutrientii si vitaminele din corp intr-o ora de la consum. Imagineaza-ti ca asta se intampla in fiecare zi. Asa incepe deficienta de vitamine.

2. Eroziunea dentara

Aciditatea si ingredientele zaharate din Cola iti distrug smaltul dentar si cauzeaza carii. Daca iei in calcul si deficienta de vitamine, dintii tai vor incepe sa se strice de la interior la exterior.

3. Anxietate

Pe langa insomnie, anxietatea este alt efect secundar al consumului de cafeina. Fiecare doza de Cola contine aceeasi cantitate de cafeina ca si o cana de cafea tare. De asemenea s-a dovedit ca provoaca dependenta, asa ca atunci cand decizi sa renunti la aceasta bautura vei experimenta dureri de cap, irascibilitate, oboseala si chiar depresie.

4. Obezitate

Cand vorbim de kilogramele in plus nu ne referim la cum arati ci la cum te simti. Grasimea in exces depune presiune pe sistemul imunitar si cardiovascular, precum si pe articulatii si oase care sunt deja slabite de catre lipsa de calciu.

5. Probleme cu tenul

Consumul de Cola zilnic are acelasi efect asupra tenului tau ca si fumatul. Sucul are un efect inflamator asupra corpului tau din cauza cantitatii mari de zahar. Iti deshidrateaza pielea si scoate in evidenta ridurile. Accelereaza imbatranirea pielii, aceasta fiind lasata si lipsita de stralucire. De asemenea exagereaza eczema, tenul foarte uscat, inflamat si cu mancarime, precum si acneea.