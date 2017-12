Ce sa faci daca iti ramane un os de peste in gat! Remedii rapide pe care le gasesti in casa

Stim cu totii ca consumul de peste in mod regulat este tot mai intalnit la noi in tara. Cu toate acestea, ramanerea unui os de peste blocat in gat poate fi o experienta descurajanta – puteti simti o senzatie de injunghiere in gatul dvs. de fiecare data cand inghiti, tusiti sau curatati gatul. S-ar putea chiar sa va panicati putin gandindu-va ca poate interfera cu respiratia.

Dar nu este nevoie sa va sperie pentru ca, de cele mai multe ori, ramanerea unui os de peste in gat este o problema nesemnificativa. Chiar daca gandul ca ceva ascutit este asezat undeva intre gura si stomac poate fi destul de inspaimantator, este ceva ce poate fi gestionat la tine acasa.

Exista cativa pasi pe care ii puteti incerca, care s-au dovedit a fi eficienti pentru o astfel de problema:

Ulei de masline

Daca aveti in casa o sticla de ulei de masline – virgin sau extra virgin, nu conteaza – luati o lingura din ea. Acest lucru va oferi o lubrifierea necesara, incurajand osul de peste sa alunece mai departe in jos pe esofag si in stomac. Acest remediu naturist de eliminare a unui os de peste ramas in gat este probabil unul dintre cele mai cunoscute si eficiente.

Suc de lamaie

Consumarea unui pahar de suc de lamaie este, de asemenea, un remediu foarte popular cand vine vorba de un os de peste care este blocat in gat. Acesta functioneaza eficient deoarece aciditatea sucului de lamaie ajuta la dizolvarea marginilor osului de peste, facandu-l suficient de mic pentru a cadea mai departe pe tractul superior.

Otet de mere

Tot ce trebuie sa faceti este sa luati o lingura din ea. Nu pot rezista gustului? Dizolvati-l intr-un pahar de apa.

Unt de arahide

Puneti o lingura de unt de arahide in gura si inghititi – aderenta si greutatea substantei va pot ajuta sa faceti alunecarea osului de peste pana in stomac.

Banana

Ceea ce trebuie sa faceti este sa puneti o bucata destul de mare de banane in gura, lasati-o sa stea in gura pentru o vreme, pentru a lasa sa se inmoaie putin si apoi puteti inghiti. Urmati cu un pahar de apa.

Bezele

In loc de o bucata de banane, puteti incerca sa va ocupati de osul de peste din gat, cu ajutorul unor mlastini pufoase. Luati o mana de bezele, le mestecati putin si lasati-le sa se inmoaie suficient de saliva. Ulterior, inghititi-le si apoi beti un pahar de apa.

Paine

De asemenea, puteti pune o bucata mare de paine in apa sau lapte, apoi puneti-o in gura si inghititi. Acest remediu acasa pentru un os de peste in gat functioneaza in acelasi mecanism ca inghitirea unor bezele. Unii oameni spun ca inghitirea bilelor mici de orez lipicios functioneaza mult mai bine decat painea.

ATENTIE: Daca remediile de mai susnu functioneaza va recomandam sa mergeti la medic, este posibil sa fie atat de bine captusit, incat doar interventia specialistilor sa-l mai poate scoate de acolo.