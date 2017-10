Ce fructe sa mananci cand esti constipata

Atunci cand esti constipata ai 3 sau mai putine scaune pe saptamana. Pentru multe persoane, constipatia inseamna ca nu au scaune frecvente. Pentru altele inseamna ca intampina dificultati atunci cand merg la baie, au un scaun tare sau nu simt ca si-au terminat treaba dupa ce ies din baie. Cauza fiecarui tip de constipatie difera asa ca tratamentul este diferit pentru fiecare persoana in parte.

Ce fructe sa mananci pentru constipatie:

1. Fructe de padure

Pentru un remediu dulce de constipatie alege dintre mure, capsuni sau zmeura. Acestea sunt toate exemple de fructe care contin o multime de fibre.

Doar o cana de capsuni proaspete iti ofera 3 grame de fibre, o cana de mure iti va oferi 7.6 grame, iar o cana de zmeura iti va oferi 8 grame. Fructele de padure sunt slabe in calorii asa ca poti manca un castron intreg cu frisca slaba in grasimi pentru desert. Adauga-le la clatite sau in cerealele de la micul dejun.

2. Kiwi

Daca scaunul incet este problema, cercetatorii iti arata ca acest fruct este exact ce ai nevoie. Un studiu arata ca persoanele care au mancat 2 kiwi pe zi timp de 4 saptamani au fost mai putin constipati si au avut mai putine simptome.

3. Papaya

Papaya provine din America Centrala, dar acum este cultivat in majoritatea tarilor tropicale. Este denumit “fructul ingerilor” de catre Christopher Columb. De asemenea este un aliment bun de adaugat in dieta daca suferi de probleme digestive.

Papaya este cunoscut pentru faptul ca este cea mai buna sursa de vitamina C care ajuta la inmuierea scaunului. Papaya contine mai multa vitamina C si decat portocalele.