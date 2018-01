Casti mult? Iata cateva motive

Este perfect normal sa casti din cand in cand. Totusi, poate exista ceva in neregula daca se intampla tot timpul sau intr-o serie apropiata – poate fi orice, de la o tulburare de somn pana la o problema legata de inima ta!

Potrivit expertilor, cascatul este modul in care corpul creste nivelul de oxigen din sange. Cu alte cuvinte, se intampla atunci cand cantitatea de oxigen din sange este mai mica decat cea optima. Exact pentru acest motiv, ai tendinta de a casca excesiv atunci cand ti-e somn – cand esti obosita, rata respiratorie scade usor, ceea ce face ca nivelurile de oxigen ale sangelui sa scada intr-o oarecare masura.

– Lipsa de somn.

Ai petrecut toata noaptea? Atunci nu este de mirare de ce cascati excesiv in ziua urmatoare. Este doar modul in care corpul tau incearca sa iti spuna ca are nevoie de odihna.

– O tulburare de somn.

Stii ca primesti cel putin 8 ore de somn in fiecare noapte, dar te trezesti obosita a doua zi, dupa cum o demonstreaza somnolenta si cascatul excesiv. Exista posibilitatea sa aveti o tulburare de somn care va impiedica sa obtineti un somn profund si de calitate, cum ar fi sforaitul si apneea de somn. Pentru a identifica cauza si pentru a fi tratata, consultati imediat un specialist in somn.

– Anumite medicamente.

Daca unul dintre efectele secundare ale unui medicament este somnolenta, atunci va puteti astepta sa cascati mult dupa ce ati luat-o. Medicamentele de durere si antihistaminicele sunt cunoscute pentru faptul ca va face sa va simtiti somnorosi, facandu-va astfel sa cascati incontinuu. Exista, de asemenea, o gramada de medicamente psihiatrice care pot declansa, de asemenea, cascatul excesiv, cum ar fi antidepresivele si inhibitorii selectivi ai recaptarii serotoninei sau ISRS.

– Deshidratarea.

Esti constient de faptul ca ceva la fel de simplu ca si consumul insuficient de lichide in fiecare zi te poate face sa casti tot timpul? Cand sunteti deshidratat, volumul dumneavoastra de sange scade. Stim cu totii ca sangele este cel care transporta molecule de oxigen la diferitele tesuturi si organe ale corpului, inclusiv la creier. Cu volumul scazut al sangelui, nu este suficient oxigen livrat in creier, facandu-va sa cascati.