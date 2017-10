Broccoli te poate ajuta in lupta cu cancerul

Se pare ca mama ta avea dreptate cand iti spunea sa mananci broccoli. Un nou studiu a descoperit ca includerea de broccoli in dieta ta de cel putin 3-4 ori pe saptamana poate reduce riscul aparitiei urmatoarelor boli:

– Diabet de tipul 2

– Astm

– Boli cardiace

– Cancer la prostata

– Cancer colorectal

– Cancer pulmonar

– Cancer mamar

Compusi magici

Aceste cercetari au dus la identificarea unor compusi din broccoli care ajuta la prevenirea dezvoltarii bolilor mentionate mai sus. Flavonoizii sunt de asemenea un tip de compus fenolic care reduc riscul de cancer. Compusii actioneaza precum antioxidantii care elimina toxinele din corp.

In plus, exista un numar de studii care sugereaza ca activitatile antioxidantilor cauzate de compusii fenolici pot afecta caile biochimicale care sunt in legatura cu inflamatia.

Inflamatia este un raspuns natural al corpului la boli, daune si alte pericole. Totusi, inflamatia cronica poate duce la mai multe boli degenerative. Inflamatia cronica este des intalnita, insa studiul a descoperit ca persoanele care mananca brocoli si alte mancaruri bogate in compusi fenolici au un risc mai scazut de dezvoltare a bolilor mentionate anterior.

Cum sa profiti de beneficiile pe care ti le ofera broccoli

Compusii fenolici pe care ii gasesti in broccoli nu afecteaza gustul legumei. Asta inseamna ca poti gati broccoli si sa te bucuri in continuare de toate proprietatile acestuia. Pe masura ce mananci leguma, compusii fenolici sunt absorbiti de corp si navigheaza prin sange. Acest procedeu poate reduce inflamatia cu usurinta rin activitatile antioxidantilor.