Boala sezonului afecteaza toti romanii! Cum sa scapi de raceala pe cale naturala

O raceala este o infectie virala a nasului, gatului, sinusurilor si cailor respiratorii superioare. In general, trece de la sine intr-o saptamana sau doua. Simptomele sale principale includ dureri in gat, nas infundat si stranut.

Cand vine vorba de remedii la domiciliu, consumul de lichide este unul dintre cele mai usoare. Nu implica o pregatire speciala, deoarece apa este foarte accesibila acasa. Majoritatea oamenilor ar trebui sa bea cel putin opt pana la zece pahare de fluid pe zi. Apa ajuta la ameliorarea racelii prin umezirea gatului, precum si hidratarea corpului si a celulelor.

Supa de pui este una dintre cele mai bune remedii pentru raceli. Potrivit unui studiu publicat in revista medicala Chest, un castron de supa de pui si legume poate proteja organismul de infectie. In plus, specialistii au descoperit ca supa de pui a fost eficienta in tratarea infectiilor respiratorii superioare, datorita continutului sau nutritiv.

Un alt remediu acasa care poate fi utilizat pentru a trata racelile este ghimbirul. In afara de functia de condiment, ghimbirul este cunoscut si pentru proprietatile sale de sanatate. Potrivit Healthline, cateva felii de radacina de ghimbir brute amestecate in apa clocotita pot ameliora tusea convulsiva si durerile in gat care insotesc racelile. In plus, preparatul de ghimbir amelioreaza, de asemenea, senzatia de greata in boli precum gripa. De fapt, un studiu publicat in British Journal of Anesthesia a aratat ca un gram de ghimbir poate diminua greata.

Miere este, de asemenea, o optiune atunci cand vine vorba de tratarea racelii fara interventie farmaceutica. Atunci cand este combinata cu ceai si lamaie, mierea face minuni; cu toate acestea, studii noi au descoperit ca mierea este, de asemenea, un bun supresor al tusei. Potrivit unui studiu publicat in Peditarics, zece grame de miere administrate inainte de somn au scazut intensitatea tusei la copii si au imbunatatit nivelul somnului. Aceste rezultate, impreuna cu proprietatile antibacteriene si antimicrobiene ale mierei, pot ajuta la reducerea simptomelor de raceala. Cu toate acestea, mierea nu trebuie administrata copiilor mai mici de un an.

Vitamina C este una dintre cele mai bune remedii pentru raceli. In afara de functia sa in repararea celulara, vitamina C este, de asemenea, cunoscuta pentru stimularea sistemului imunitar.