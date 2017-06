Boala Denisei Manelista poate fi provocata de anticonceptionale sau prezervative! Cum este posibil?

Una dintre cauzele aparitiei cancerului hepatic sunt chiar contraceptivele. Potrivit medicilor, boala cumplita de care sufera si Denisa Manelista, pe numele real Denisa Raducu, poate fi provocata chiar de utilizarea anticonceptionalelor sau a prezervativului.

In momentul in care o persoana foloseste astfel de metode de contraceptie, in organism se produce un dezechilibru hormonal si poate produce alti factori de risc. Consumul de anticonceptionale pot fi cauza unui adenom hepatic malign.

Mai mult decat atat, se pare ca nici unele prezervative nu sunt foarte sigure, Organizatia Mondiala a Sanatatii a emis o avertizare legata de faptul ca MBT, trebuie adaugat pe lista adentilor cancerigeni.

MBT este cauciucul utilizat pentru realizarea unor produse precum: suzete, prezervative, tuburile de cauciuc medicale, benzile elastice, ochelarii sau casca de inot.