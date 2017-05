Bicarbonatul de sodiu este magic: Lucruri pe care nu stiai ca le poate face

Bicarbonatul de sodiu este o pudra alba cu gust alcalin si sarat. Este compus din

bicarbonat si ioni de sodiu.

Cu totii stim ca aceasta pudra are nenumarate beneficii, asa ca astazi iti vom

prezenta o parte din ele.

– Intepaturi de albina

Daca o persoana este intepata de o albina sau de o viespe, exista venin care intra

in corp prin ac. In cazul in care esti alergica la albine trebuie sa cureti zona

cu apa si sapun si sa aplici un amestec de bicarbonat de sodiu si apa pentru a

anihila veninul si pentru a calma mancarimea.

– Albeste dintii

Comparativ cu pasta de dinti care nu contine bicarbonat de sodiu, cea care il

contine poate spori curatarea placii. Pentru a-ti albi dintii natural trebuie sa

zrobesti o capsuna coapta si sa o amesteci cu 2 lingurite de bicarbonat de sodiu.

Aplica amestecul pe dinti si lasa-l sa actioneze timp de 5 minute. Dupa aceea

spala-te pe dinti si clateste bine. Aceasta procedura nu trebuie repetata mai mult

de o data pe saptamana deoarece poate deteriora smaltul dentar.

– Refluxul acid, arsurile stomacale si durerea de stomac

Bicarbonatul de sodiu are abilitatea de a neutraliza acidul in exces care poate

cauza disconfort. Dizolva o jumatate de lingurita de bicarbonat de sodiu intr-o

jumatate de pahar de apa si sa il consumi din 2 in 2 ore.

Tine minte: Nu consuma mai mult de 7 jumatati de lingurita de bicarbonat de sodiu

in 24 de ore, sau 3 jumatati daca ai peste 60 de ani.

– Arsuri

Amesteca bicarbonatul de sodiu cu apa, adauga amestecul pe o compresa rece si

aplica-l pe arsura. De asemenea poti adauga o jumatate de ceasca de bicarbonat de

sodiu in apa calda si sa stai in cada timp de 20 de minute pentru a calma pielea

si pentru a vindeca arsura solara.