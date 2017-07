Ce beneficii are ceaiul verde

Beneficiile ceaiului verde se bucura de o mare popularitate atat in randul atletilor cat si a restului populatiei.

Ceaiul verde este facut dintr-o planta numita Camellia sinensis si contine cativa oxidanti. Datorita beneficiilor sale uimitoare din ce in ce mai multi dieteticieni si consilieri de frumusete il recomanda. Este demonstrat faptul ca ceaiul verde consumat regulat accelereaza metabolismul fiind esential in pierderea in greutate sporind arderea grasimilor si ofera energie corpului vostru.

Consumati o ceasca de ceai verde in fiecare dimineata si veti simti efectele sale asupra organismului arzand deasemenea si 80 de calorii pe zi. Specialistii in ingrijirea pielii au descoperit ca ceaiul verde are un efect special pe pielea noastra in special pentru eczema si suferinzii de acnee. Consumul regulat poate fi un remediu pentru simptomele eczemei. Uni specialisti sustin faptul ca 3 cesti de ceai verde pe zi este suficient pentru un rezultat garantat.

Deasemenea ceaiul verde este bun si pentru prevenirea si lupta impotriva acneei acesta metoda nefiind daunatoare si costisitoare precum chimicalele. Puteti gasi anumite cosmetice ce contin extractii din ceai verde, darbeneficiile ceaiului verde cea mai simpla si sigura metoda este consumul acestuia. Se spune ca acest ceai este miraculos continand mai multi antioxidanti ca orice alt produs cosmetic bogat in antioxidanti si vitamina A,C si E.

Ceaiul verde mai este folosit si ca hidrat facial care elimina toxinele de pe suprafata pielii dumneavoastra. Puteti deasemenea sa adaugati putin ceai verde si in lotiunea de corp, acesta avand ca efect diminuarea problemelor aparute odata cu inaintarea in varsta. Protejati-va dintii cu ceai verde, nu irositi bani pe paste costisitoare.

Ceaiul verde este o florura, o sursa naturala care protejeaza dintii de diferite toxine pastrand in acelasi timp respiratia proaspata. Incorporati ceaiul verde in rutina zilnica. Beti ceai verde pentru a scapa de migrene si dureri de cap, pur si simplu fierbeti o ceasca de ceai dar nu adaugati nici un fel de zahar iar oxidanti va vor usura durerea. Beti-l fierbinte deorece va va ajuta sa va relaxati fiind un adversar puternic si impotriva stresului. Ultimul efect dar nu cel din urma: unghiile. Inmuiati unghiile in ceai verde pentru a indeparta bacteriile si ingrosarea unghiilor.