Beneficii alte patrunjelului de care nu stiai

Avem tendinta sa ne gandim la patrunjel ca la o garnitura si atat. Dar aceasta planta poate fi folosit la mai multe lucruri si nu doar la decorarea farfuriei. Iata 10 beneficii neasteptate pentru sanatate ale patrunjelului.

Te protejeaza impotriva cancerului mamar

Traiti un stil de viata care va reduce riscul de cancer mamar. Patrunjelul poate avea beneficii specifice de protectie impotriva cancerului mamar. “Acesta contine un compus chimic numit apigenin, care este cunoscut pentru ca ajuta la inhibarea cresterii celulelor cancerului mamar”, spune Amanda Capriglione. Unii oameni de stiinta cred ca apigeninul poate fi un posibil tratament non-toxic in viitor. Adaugati o mana de patrunjel la salate, smoothie si supe pentru beneficii maxime.

Lupta impotriva inflamatiei

Este unul dintre cele mai frecvente simptome – inflamatia poate fi de fapt mortala. Patrunjelul ajuta, deoarece este bogat in antioxidanti, cum ar fi vitamina C, A si E, care pot ajuta la calmarea inflamatiei.

Acest lucru poate ajuta la reducerea riscului de artrita, o inflamatie a articulatiilor, spune Brunilda Nazario, MD. Este, de asemenea, o excelenta sursa de flavonoizi, antioxidanti care ajuta la reducerea riscului de aparitie a multor boli cronice, inclusiv cancer, ateroscleroza, boala Alzheimer si boala Parkinson.

Previne aparitia ridurilor

Mancatul de patrunjel aduce beneficii tenului. Planta este bogata in vitamina C, iar vitamina C produce colagen, ceea ce confera fetei structura si rezistenta. Colagenul ajuta la imbinarea liniilor fine si a ridurilor, spune Capriglione. “Faceti o salata bogata in vitamina C cu cateva verdeturi (inclusiv patrunjelul), bucati de portocala si terminati cu o jumatate de lamaie stoarsa.”

Intareste oasele

“Zece radacini de patrunjel sunt suficiente pentru a ajunge la doza zilnica de vitamina K”, spune Capriglione. Obtinerea unei cantitati adecvate de vitamina K in dieta ta poate ajuta la protejarea impotriva fracturilor osoase, deoarece ajuta la obtinerea proteinei pentru oase si coagularea sangelui.