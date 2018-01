Beneficii ale apei cu lamaie de care nu stiai

Vedetele si cei preocupati de sanatatea lor nu isi incep ziua fara un pahar de apa cu lamaie. Iata ce poate face pentru tine.

Te poate ajuta sa slabesti

Apa cu lamaie poate fi prietenul cel mai bun al unei persoane la dieta. Polifenolii din lamaie pot ajuta la reducerea apetitului. Studiile realizate pe rozatoare arata ca polifenolii din lamaie ajuta la prevenirea ingrasatului. In plus, atunci cand bei un pahar de apa cu lamaie, mai ales inaintea unei mese, iti umplii stomacul si mananci mai putin.

Te imbolnavesti mai greu

Cu totii am auzit ca vitamina C, care se gaseste in citrice, cum ar fi lamaia, intareste sistemul imunitar. Unul dintre beneficiile apei cu lamaie este ca ajuta la prevenirea infectiilor.

Apa cu lamaie iti ofera vitamina C

Fructele citrice sunt o sursa grozava de vitamina C. Un sfert de cana de zeama de lamaie iti ofera 23.6 mg de vitamina C, aproximativ o treime din doza zilnica recomandata pentru femei. Vitamina C este un antioxidant puternic care ajuta la protejarea celulelor de radicali liberi.

Te mentine hidratata

Hidratarea nu este un beneficiu direct al lamaii, dar gandul ca bei apa cu aroma de lamaie te poate face sa vrei sa bei mai multa apa. Lichidele, in general, te hidrateaza, insa unele persoane se chinuie sa bea o cantitate adecvata de apa pe zi deoarece li se pare ca e plictisitoare si nu le place gustul.

Te poate ajuta sa arati mai tanara

Vitamina C din zeama de lamaie iti poate ajuta si tenul. Dozele mai mari de vitamina C au fost asociate cu mai putine riduri, deoarece vitamina C este un nutrient care poate combate daunele cauzate de radicalii liberi. Acest lucru se poate datora efectului pe care il are vitamina C asupra colagenului care ajuta la formarea tesutului de sub piele.