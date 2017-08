Bea apa cu lamaie in loc de pastile daca ai una dintre aceste probleme

Lamaile sunt bogate in vitamina C, iar 100g iti ofera 64% din doza zilnica recomandata.

Fierbe apa, las-o sa se raceasta putin apoi adauga zeama de lamaie. Bea un pahar pe stomacul gol si beneficiaza de antioxidanti, proteine, vitamina B si C, cat si de flavonoizi, fosfor, potasiu, carbohidrati si uleiuri volatile. proprietatile antibacteriene si antivirale te vor ajuta sa iti intaresti sitemul imunitar pentru a lupta cu boala.

Un pahar de apa calda cu lamaie pe stomacul gol te ajuta sa lupti cu poftele, te ajuta sa slabesti si sa echilibrezi pH-ul corpului. Iata ce probleme poti rezolva cu un pahar de apa cu lamaie in fiecare dimineata.

1. Vindeca acneea – apa cu lamaie atenueaza temperamentul acidic al corpului si ajuta la ameliorarea si prevenirea acneei. De asemenea poti folosi apa cu lamaie pentru a te spala pe fata daca nu ai tenul sensibil.

2. Iti taie pofta de mancare si te ajuta sa slabesti – Vitaminele si enzimele din lamaie regleaza nivelul de zahar din corp si te ajuta sa mentii o greutate normala.

3. Curata pietrele de la rinichi – Potasiul din lamai creste nivelul de citrate si previne formarea oxalatului asa ca iti poti lua adio de la pietrele la rinichi.

4. Intareste sistemul imunitar – Lamaile iti ajuta sistemul imunitar sa captureze si sa elimine patogenii.

5. Remediu pentru raceala si gripa – Vitamina C, un antioxidant natural care intareste sistemul imunitar si are proprietati antivirale si antibacteriene, se poate gasi in lamai si stim cu totii asta. Apa cu lamaie este cea mai buna metoda de a ne mentine sanatatea pe timpul iernii.

6. Intareste unghiile – Oamenii care au consumat cate un pahar de apa cu lamaie in fiecare dimineata sustin ca au observat ca unghiile lor s-au intarit.

7. Reduce inflamarea – Lamaile au proprietati antiinflamatoare si neutralizeaza aciditatea (una dintre cauzele inflamarii tesuturilor)

8. Amelioreaza durerea provocata de febra muscular – Ai avut un antrenament greu? Stoarce o lamaie intr-un pahar de apa si ia-ti la revedere de la durere.