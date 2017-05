Aurelian Preda, rapus de o boala care face milioane de victime! Iata primele simptome ale bolii

Mereu cu zambetul pe buze, Aurelian Preda s-a luptat vreme de 7 ani cu boala chinuitoare care l-a rapus.

Artistul a incercat sa mascheze durerea si simptomele bolii si sa-i incante pe oameni pana in ultima clipa.

“In urma cu sapte ani am aflat, dar am tinut ascuns pentru a-mi proteja familia. O data cu trecerea timpului, am inceput sa ma simt din ce in ce mai rau: de la panica la citostatice si multa-multa suferinta.

Sunt pregatit sa mor fie maine, fie saptmana viitoare, fie la anul sau peste 30 de ani”, a declarat Aurelian Preda, potrivit Unica, inainte sa se stinga.

Aurelian Preda a fost rapus de cancer. Iata cateva din simptomele pe care nu ar trebuie sa le ignori. In caz ca le observi, mergi de urgenta la doctor. Depistat la timp, cancerul poate fi invins.

Iata cateva simptome ale cancerului pe care nu trebuie sa le ignori:

-oboseala persistenta

-schimbari bruste de greutate

-umflaturi si tesuturi ingrosate

-pielea isi schimba culoarea

-leziuni care nu se vindeca

-aparitia alunitelor noi sau schimbari in forma celor vechi

-dureri inexplicabile

-probleme digestive

-diaree sau constipatie care persist