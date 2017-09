Amesteca sare cu ulei de masline si nu vei mai simti durere timp de 5 ani

Osteocondroza gatului poate fi o conditie foarte dureroasa, insa nu este incurabila sau mortala si o poti trata cu ingrediente naturale.

Iti vom prezenta un remediu pe care il poti prepara la tine acasa care te va scapa de durerile de cap, de gat, dar si alt gen de dureri, pentru o perioada lunga de timp.

Ai nevoie de 10 linguri de sare si 20 de linguri de ulei de masline sau de floarea soarelui.

Mod de preparare:

Combina cele 2 ingrediente intr-un borcan din sticla. Strange bine capacul borcanului, iar in 2 zile vei avea un remediu usor colorat.

Mod de aplicare:

Aplica remediul in zona afectata, de preferat dimineata. Maseaza pana ce intra in piele. Daca nu suporti presiunea, incepe cu 2-3 minute, apoi creste treptat timpul. Expertii spun ca 20 de minute sunt de ajuns pentru masaj. Sterge cu un prosop umed.

In cazul in care te iriti aplica pudra de talc pentru a scapa de senzatia neplacuta.

In 10 zile, remediul iti va stimula circulatia si regenerarea muschilor in tesutul cartilajelor si a oaselor. Vei observa schimbari majore in 8-10 zile! Dupa ce aplici acest tratament, durerea de cap va disparea definitiv.