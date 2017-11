Ambuteiajele nu numai ca te streseaza, dar pot creste riscul de cancer

Poluarea aerului este foarte periculoasa, iar majoritatea dintre noi ne punem sanatatea in pericol fara sa stim. speram ca acest articol va deschide ochii multor persoane cand vine vorba de aceasta problema uriasa.

Desi nu este ceva nou, poluarea este cancerigena, iar ambuteiajele pot contribui la aceasta problema. Nivelul de poluare ar vehiculelor care nu se misca este mai mare decat al celor care se afla in miscare.

Ambuteiajele pot creste riscul de cancer

Exista situatii diferite in care poti fi implicata cand vine vorba de ambuteiaje, insa cel mai periculos este sa stai in masina cu geamurile inchise si cu ventilatorul pornit. Ventilatorul trage aerul murdar de afara si il aduce in masine, unde stai confortabil, fara sa stii ca este un risc in jurul tau.

Ca si rezultat, poluantii sunt acumulati in masina. Expunerea la fumul toxic cand esti blocata in tramis este inevitabila. Cu toate masinile din jurul tau este aproape imposibil sa nu inhalezi aer poluat.

Din fericire, exista cateva metode prin care poti remedia aceasta problema:

– Schimba setarile ventilatorului, permitandu-i aerului din masina sa recircule, fara sa aduca aer de afara.

– Tine geamurile inchise

– Foloseste cat mai putin ventilatorul

– Incearca sa pastrezi distanta intre tine si masina din fata ta pentru a reduce cantitatea de fum toxic pe care o inhalezi

– Daca esti expusa in mod continuu la poluare, detoxifiaza-te cat de mult poti.

Problemele de sanatate se inrautatec daca ramai blocata in trafic in mod regulat deoarece acest lucru poate accelera imbatranirea plamanilor si poate contribui la reducerea capacitatii plamanilor.