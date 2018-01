Alimente care contin mai mult calciu decat crezi

Majoritatea oamenilor se gandesc sa obtina calciu necesar pentru ziua respectiva, au tendinta sa creada ca un pahar de lapte rece este alegerea perfecta.

De cat de mult calciu are nevoie organismul nostru? Se recomanda ca persoanele cu varste cuprinse intre 19 si 50 de ani sa primeasca zilnic aproximativ 1000 mg de calciu. De asemenea, este important in timpul adolescentei – aportul recomandat pentru varste cuprinse intre 9 si 18 ani este de 1300 mg. Oamenii cu varsta peste 50 de ani trebuie sa primeasca 1200 mg de calciu, in timp ce femeile aflate in postmenopauza care nu iau terapia de substitutie hormonala ar trebui sa primeasca 1500 mg.

In ceea ce priveste obtinerea aportului zilnic de calciu din lapte, nu este neaparat alegerea mai buna. O ceasca de lapte contine aproximativ 300 mg de calciu; totusi, oamenii abia absorb calciul din laptele de vaca oricum.

Iata cateva alimente care vin la pachet cu o doza grozava de calciu:

Salata creata

Kale este unul dintre alimentele mele preferate sanatoase, deoarece este supraincarcat cu substante nutritive benefice. Un smoothie verde cu salata cruda contine 90 mg de calciu pe cana. Daca pregatiti o ceasca de 3,5 de smoothie, veti obtine 315 mg de calciu – mai mult decat cantitatea de calciu pe care o veti obtine de la un pahar de lapte de vaca. Salata creata ar trebui sa fie cu siguranta unul dintre alimentele sanatoase pentru obtinerea calciului zilnic necesar. De asemenea, contine mangan si fosfor, care sunt alte doua minerale importante pentru oasele sanatoase.

Spanac

Spanacul este o sursa excelenta de calciu, care contine 244,8 mg pe cana. In cele mai multe cazuri, veti bea mai mult de o ceasca, facand spanacul o sursa mai buna de calciu decat o ceasca de lapte. O ceasca reprezinta 24,5% din consumul zilnic necesar. De asemenea, manganul sustine cresterea si dezvoltarea structurii osoase normale si a membranelor articulare. Spanacul contine 84% din cantitatea zilnica de mangan.

Seminte de susan

Semintele de susan sunt o alta mare sursa de calciu. Aceasta samanta mica este incarcata cu beneficii – veti vedea de ce este unul dintre alimentele mele preferate. In doar un sfert de ceasca, veti obtine 351 mg de calciu, aferent unui pahar de lapte. Puteti sa presarati cu usurinta un sfert de ceasca in salata sau sa va intindeti tahini (pasta de seminte de susan) pe o felie de paine prajita. Tahini este o pasta ca un unt si poate fi servita singura sau poate fi gasita in hummus sau baba ghanoush.