Alimente care calmeaza alergiile imediat

Fie ca este vorba de praf, polen, zgomot, animale sau mirosuri puternice, toate acestea pot fi declansatoare pentru alergii. Nu va panicati, puteti scapa rapid de ele, pe cale naturala, cu ajutorul urmatoarelor alimente.

Iaurt si orice probiotice

Probioticele au efecte anti-inflamatorii si anti-alergice. Potrivit Mind Body Green, un studiu italian, s-a constatat ca acei copii cu rinita alergica care au baut lapte fermentat cu Lactobacillus, timp de 12 luni, sufera mai putin episoade alergice decat cei care nu au facut-o.

In plus, un studiu publicat in Jurnalul britanic de Dermatologie a aratat ca mamele care au baut probiotice fortificate reduc sansele copiilor lor de a dezvolta eczeme, o afectiune a pielii legate de alergii. Deci, daca sunteti predispus la alergii, includeti iaurtul in dieta zilnica. Alte alimente bogate in probiotice pe care le puteti incerca sunt varza fermentata, kefir si muraturi.

Lamai

“Alergiile sunt o reactie inflamatorie declansata de supra-aciditate”, a spus Dr. Susan Lark de la The Lark Letter. Prin urmare, cu cat corpul este mai alcalin, cu atat functia dumneavoastra imuna lucreaza mai bine si sunteti mai rezistent la alergeni, din acest motiv sunt recomandate lamaile. Lamaile mai ajuta si la cresterea imunitatii.

Miere

Mierea este buna mai ales daca suferiti de alergie de primavara din cauza polenului. Mierea proaspata contine polen colectat de la aceleasi flori care declanseaza alergia, astfel creand imunitatea.

Ceai verde

Un studiu japonez din 2002, prezentat in Science Daily, a aratat ca ceaiul verde poate stimula sistemul imunitar si poate preveni reactiile alergice.