Alimente bogate in fier pe care vegetarienii trebuie sa le adauge la dieta

Doar pentru ca nu mananci carne de vita, asta nu inseamna ca nu te poti bucura de aceste minerale. Iata cum iti poti lua doza zilnica de fier din alimente vegetale.

Seminte de dovleac

Semintele de dovleac sunt o sursa excelenta de fier pentru vegetarieni. 30 de grame de seminte de dovleac contin 1 mg de fier, adica 5% din doza zilnica recomandata.

Varza de Bruxelles

Aceasta leguma crucifera este bogata in fier care transporta oxigenul in corp si ajuta la producerea energiei si metabolism. Varza de Bruxelles ajuta la prevenirea oboselii si a altor simptome ale deficientei de fier. De asemenea este bogata in vitamine, folate, fibre si antioxidanti. Daca nu ai destul fier in organism poti experimenta simptome de anemire asa ca vorbeste cu doctorul tau daca apar aceste simptome.

Linte

În ceea ce privește alimentele bogate în fier, aceste legume dulci sunt perfecte pentru vegetarieni, deoarece are un conținut redus de calorii, bogat în fibre și bogat în proteine. Ca un bonus, legumele sunt doar unul dintre multe alimente cu puteri de combatere a cancerului.

Fructe uscate

Fructele uscate conțin mai mult fier pe portie decât fructele proaspete, deoarece a fost condensate. Încercați să mâncați gustări, cum ar fi piersici uscate, stafide și caise pentru a obține mai mult fier în dieta dumneavoastră.

Orez brun

Acest preparat simplu este o mâncare bogată în fier pentru vegetarieni. Nivelul său ridicat de fier ajută organismul să lupte împotriva anemiei, iar conținutul său de vitamine B ajută la prevenirea oboselii. Orezul brun este, de asemenea, bogat în fibre, deci este satios. Adăugați orez brun la masa de fasole sau legume pentru a obtine si mai mult fier, sau considerați-l ca un aliment sănătos pentru micul dejun.