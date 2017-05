Ajuta anticonceptionalele in cazul acneei sau inrautatesc situatia? Un dermatolog are toate raspunsurile pentru tine

Acneea persistenta este cea mai rea. In timp ce exista o multime de medicamente si produse pentru ten acneic pe piata care te pot scapa de cosuri, exista o optiune pe care femeile ar trebui sa o ia in considerare atunci cand nu mai pot lupta: anticonceptionalele.

Doctorii se bazeaza pe anticonceptionale pentru o multitudine de probleme, inclusiv pentru dureri menstruale, sindromul premenstrual, cicluri menstruale abundente, sindromul ovarian polichistic etc. Deobicei trateaza acneea moderata spre severa cu pastile speciale, dar in anumite cazuri pot apela si la anticonceptionale. Pastila elibereaza estrogen si progesteron, hormoni feminini care pacalesc corpul ca esti gravida. Sub formula corecta, acesti hormoni vor domina androgenii- hormonii masculini, precum testosteronul care este asociat cu acneea. Androgenii stimuleaza eliberarea unui ulei numit sebum care ramane blocat in pori, permitand bacteriei care cauzeaza acneea sa infloreasca.

Dar nu toate anticonceptionalele sunt egale atunci cand vine vorba de acnee. “Trebuie sa te uiti la componenta de progesteron sintetic”, spune dermatologul Cybele Fishman. Progesteronul sintetic din anticonceptionale este printre cei mai buni hormoni pentru acnee.

Discuta optiunile cu doctorul tau si tine minte ca rezultatele pot aparea destul de greu. Poate ca nu vei observa efecte imediat, dar ai rabdare. Schimbarea anticonceptionalelor iti poate afecta sanatatea. Asteapta macar 90 de zile pana sa discuti despre o schimbare a pastilelor cu doctorul tau. Diferite femei pot reactiona diferit la aceeasi pastila.