Ai gaze prea des? Asa scapi de ele!

Desi in cultura chineza eliminarea gazelor chiar la masa cu musafiri este considerata apreciere pentru gazda, la noi lucrurile sunt diferite. Este neplacut sa ai in permanenta gaze si, mai ales, sa nu le poti elibera. Acestea pot deveni o problema suparatoare, chiar daca sunt reactii normale ale sistemului digestiv.

Daca mananci pe fuga, vorbesti in timpul mesei, mananci varza sau fasole, atunci vei creste sansele ca organismul tau sa produca mai multe gaze. Iar daca nu sunt eliminate la timp acestea pot crea dureri abdominale si disconfort. Pentru a evita situatiile stanjenitoare, dar si pentru a te pastra sanatoasa, urmeaza urmatoarele sfaturi.

Foloseste coriandrul pe post de ceai. Acesta calmeaza spasmele gastrointestinale, iar consumat pe parcursul unei zile te va elibera de stresul lor.

Toate am folosit la un moment dat carbunele medicinal, mai ales cand eram la scoala si ne simteam rau, primeam prima oara carbune. Acesta are o mare putere de absorbtie si este foarte eficient in eliminarea gazelor nedorite. Se recomanda insa precautie in folosirea carbunelui, intrucat acesta poate scadea eficienta altor medicamente, daca este luat la o distanta mai mica de doua ore fata de celelalte medicamente.

Infuzia de lamaie este aliatul tau in aceasta batalie si este cea mai practica solutie, intrucat o poti folosi oriunde si oricand cu un pahar de apa plata.