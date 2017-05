Adevarul despre boala Denisei Raducu! Medicul nu a menajat-o: “I-a spus prea direct. Ea a avut un soc”

Dupa saptamani intregi de tacere, Florin Peste s-a decis sa rupa tacerea. Unchiul Denisei Raducu a povestit in detaliu adevarul despre starea de sanatate a indragitei artiste.

“Cand am ajuns eu la Denisa după ce am aflat că e bolnavă. Am aflat de afecţiunea ei. La o oră după ce a aflat rezultatul m-a sunat Liviu. Acuza stări de oboseală şi gripă. Doctorul i-a zis: nu e ceva ok. Du-te acolo şi fă nişte analize. Markerii tumorali apar prima dată. În zona ficatului.

Nu ştiu dacă s-a extins. A ieşit carcinom hepatocelular. Cancer. Ea a avut un virus hepatic B şi pe un teren aşa era şi normal ca un şoc emoţional să declanşeze boala.

Eu am ajuns la ea şi mama ei mi-a zis: aoleu, mi-ai spus că o să mă satur eu de Liviu. Ea ştia de afecţiunea Denisei. Mama lui Liviu e naşa mea”, a mărturisit unchiul Denisei Răducu, Florin Peste, la Xtra Night Show.

Florin Peste sustine ca Denisa nu a fost menajata de medici, ba din contra, vestea bolii i-a fost data fara menajamente, iar cantareata a avut un soc puternic.

“E grav că i-a spus doctorul prea direct. Ea a avut în şoc. Nu se face aşa ceva. Trebuie să fii un doctor fără inimă. I-a zis: fată, tu eşti plină de tumori!

Ai venit singură aici? I-a spus că ar avea o şansă să se pună pe lista de transplant. S-a luat hotărârea să plece în Austria pentru un tratament scump. austriecii i-au dat şanse de scăpare.

A avut un efect. Înainte de Paşte a venit din Austria, a avut o perioadă mai proastă”, a mai adaugat Florin Peste.