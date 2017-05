Adevarul despre baby carrots: nu ii vei mai manca niciodata

Baby carrots au fost creati in 1986 cand un fermier din California a incercat sa salveze morcovii rupti si deformati din recolta sa.

Sunt morcovi cu imperfectiuni, de marimi mai mici deoarece au fost rasi. Pentru a se pastra mai mult au fost inmuiati in clorura si sunt mai scumpi decat morcovii intregi. De aceea este indicat sa alegi morcovi intregi si organici.

Morcovii sunt foarte sanatosi, insa sunt atat de comuni incat deseori sunt ignorati. De curand au inceput sa isi recapete popularitatea ca si snack sau in sucuri de legume, piure-uri, supe.

Departamentul Statelor Unite de Agricultura declara:

“Chiar daca sunt considerati ca provenind din Asia centrala sau vestica, morcovii cultivati au ajuns in America de Nord cu primii colonisti din Virginia.”

Morcovii sunt membri importanti ai familiei verdeturilor, care include telina, anasonul si mararul. La fel ca multe alte legume, istoria morcovilor se axeaza pe atributii medicinale considerate ca fiind potrivite pentru vindecarea diferitelor conditii si maladii.

Un morcov de marime medie ofera:

– 210% din doza zilnica recomandata de vitamina A

– 10% vitamina K

– 6% vitamina C

– 2% calciu

Morcovii sunt extrem de bogati in vitamina A datorita beta-carotenului care este convertit in vitamina A in ficat.

Uleiul din samanta de morcov este bogat in magneziu, acid folic, potasiu, vitamina B6, cupru si tiamina. De asemenea este bogat in zahar, asa ca trebuie consumat in cantitati moderate.

Consumati in mod regulat, morcovii previn afectiunile cardiace si infarctul. Pe langa asta sustin sanatatea oaselor si a sistemului nervos. Oamenii de stiinta declara ca reduc riscul bolilor cronice.

Morcovii au si alte beneficii pentru sanatate:

Vedere: Deficienta de vitamina A din organism iti poate deteriora vederea, asa ca beta-carotenul este foarte benefic in acest caz

Proprietati anti-inflamatoare: Extractul de morcov are proprietati anti-inflamatoare, iar efectele sunt incomparabile cu cele ale Aspirinei sau ale Ibuprofenului.

Afectiuni cardiace: Consumul fructelor si legumelor portocalii reduc riscul afectiunilor cardiace.

Sanatatea creierului: Cercetatorii au descoperit ca extractul de morcovi este extrem de folositor in cazul afectiunilor cognitive, reduce colesterolul si iti imbunatateste memoria.

Protejeaza ficatul: Extractul de morcovi previne efectele toxice are chimicalelor din ficat.

Cancer: Antioxidantii din morcovi, inclusiv beta-carotenul au proprietati anti canceroase. Studiile au aflat ca prin consumul de morcovi de mai multe ori pe saptamana poti reduce riscul cancerului de plamani.

De asemenea, o dieta bogata in beta caroten poate preveni cancerul la prostata, de colon si distruge celulele de leucemie.

Atunci cand sunt gatiti, valoarea lor nutritiva creste: Morcovii sunt extrem de sanatosi cruzi, dar aparent atunci cand ii gatesti sunt mult mai nutritivi.

Un studiu arata ca morcovii gatiti contin mai mult beta-caroten decat cei cruzi, iar pe parcursul urmatoarelor 4 saptamani, activitatea antioxidanta continua sa creasca.