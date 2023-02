Adauga aceste 2 ingrediente in cafea. Dupa 2 guri, vei scapa de grasimea abdominala, iar metabolismul tau va fi mai rapid ca niciodata

Nu exista niciun dubiu ca cea mai adorata bautura dimineata este cafeaua. Iti da energie imediat si te pregateste pentru ziua ce urmeaza. In plus, contine o multime de alte beneficii, cum ar fi un metabolism mai bun, iar atunci cand este consumata moderat, iti protejeaza inima.

Dar putini oameni stiu ca iti poti transforma bautura de dimineata intr-un „arzator” de grasimi adaugand cateva ingrediente comune, cum ar fi uleiul de cocos, scortisoara si miere. Daca amesteci aceste ingrediente in cafea, vei scapa cu usurinta de kilogramele in plus fara a fi nevoie sa faci schimbari in dieta sau in viata de zi cu zi.

De ce este aceasta combinatie atat de puternica?

1. Scortisoara aduce multe beneficii. Este un anti-inflamator puternic care reduce imflamatiile din corp. In plus, este plin de antioxidanti insemnand ca neutralizeaza efectele negative ale radicalilor liberi. Ajuta la digerarea zaharului care este transformat in energie. Pe aceasta cale scortisoara previne acumularea de grasime.

2. Uleiul de cocos este un alt cadou al naturii care furnizeaza o lista lunga de beneficii. In mare parte contine acizi grasi saturati pe care sistemul digestiv le trimite imediat la ficat. Daca nu sunt transformate in energie, sunt transformate in organisme Keton insemnand ca nu sunt depozitate ca grasime.

3. Mierea este plina de zahar, dar este un zahar natural de care corpul depinde pentru energie. Mierea este de asemenea abundenta in minerale cum ar fi sodiu, fier, zinc, calciu, potasiu si fosfor. In plus mierea contine Vitamina C si Vitamina B6. S-a dovedit a fi foarte benefica pentru regularea colesterolului si in plus reduce stresul.

Ingrediente:

– o jumatate de ceasca de miere

– un sfert de ceasca de ulei de cocos

– 1 lingurita de scortisoara

– 1 lingurita de cacao (optional)

Mod de preparare:

Formeaza o pasta, amestecand ingredientele. Pastreaza-l intr-un borcan de sticla si pastreaza-l in frigider.

Mod de utilizare:

Adauga 1-2 lingurite din amestec intr-o cana cu cafea. Amesteca bine si savureaza-ti ceasca de cafea.