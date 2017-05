7 produse pe care trebuie sa le eviti in supermarketuri

Pune orice intr-un pachet atractiv si cineva il va cumpara. In mod normal nu ne gandim la ce cumparam din supermarketuri, dar exista un risc in asta.

Noi dorim sa iti prezentam produsele pe care nu trebuie niciodata sa le cumperi si de ce.

Salata gata pregatita

Bacteriologii te avertizeaza ca cele mai periculoase produse din supermarket sunt salatele taiata si impachetate. Chiar daca pachetul spune “gata de consum”, poate fi gazda bacteriilor daunatoare, afectand stomacul.

Pentru siguranta sanatatii tale spala temeinic toate legumele

Carnaciori

Organizatia Mondiala de Sanatate a recunoscut ca baconul, carnaciorii si toate celelalte produse din carne procesata provoaca cancer. Nitratii continuti de asemenea alimente ce transforma in nitrozanime, potentiale cancerigene atunci cand ajung in stomac.

Carnea afumata poate de asemenea sa contina benzopiren, alta substanta cancerigena. Este mai sigur sa cumperi o bucata de carne proaspata si sa o gatesti singura.

Ceai verde la sticla

Un studiu recent arata ca bauturile inbuteliate care sunt prezentate a fi ceai verde nu au nimic in comun cu acesta. Ceaiul verde este cunoscut pentru proprietatile sale antioxidante.

Imagineaza-ti ca o ceasca de ceai verde contine la fel de multi antioxidanti ca 20 de sticle. Contine in general apa si zahar, mult mai mult decat in sucurile acidulate.

Alimente cu aditivi de fructe

Croissantele cu fructe de padure si iaurturile dulci arata ine, insa acestea contin umpluturi de fructe care sunt usor de produs si de vandut. Conservantii, aromele si gelatina previn alterarea acestora si amestecul cu coca.

Producatorii mentioneaza si pe eticheta faptul ca acestea contin doar 20%-40% fructe.

Maioneza

Maioneza traditionala contine oua, otet, ulei vegetal si condimente. Ce cumparam noi in magazine contine si conservanti, coloranti si stabilizatori. Maioneza “light” contine mai putina grasime, dar pentru a mentine gustul si consistenta se adauga amidon si zahar.

Caloriile rezultate sunt similare cu cele din maioneza normala. Acest sos nu este sanatos nicicum, dar daca iti place este mai bine sa o prepari acasa.

Condimente macinate

Condimentele macinate sunt usor de amestecat cu aditivi ieftini. De exemplu, casia este vanduta de multe ori in loc de scortisoara. Este mai indicat sa cumperi condimentele intregi si sa le macini acasa.

Paine

Painea de la supermarket este preparata cu faina albita chimic. Aceasta faina poate fi pastrata mai mult timp si este in siguranta cand vine vorba de insecte, dar nu are nicio alta proprietate. Coca de faina contine de asemenea intaritori de coca, arome, agenti activi de suprafata etc.

Toti acesti aditivi imbunatatesc calitatea aluatului si prelungesc termenul de expirare, dar oare avem nevoie de ele?