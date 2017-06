6 simptome ale infarctului care apar doar la femei

Infarcturile sunt unul dintre cauzele principale ale mortii premature in lumea moderna. Din pacate, aceasta afectiunie, deobicei se furiseaza. Totusi, inainte de tragedie, corpul nostru ne trimite semnale pe care nu ar trebui sa le ignoram.

Noi deja am scris despre simptomele generale ale unui viitor infarct. S-a dovedit ca se manifesta diferit la barbati si femei. Iata 6 semnale pe care orice femeie trebuie sa le stie pentru a tine boala la distanta.

Durere de spate, gat, barbie si brate

Aceste semne te pot induce in eroare, deoarece infarctul este deobicei asociat cu durerea in piept sau in bratul stang, nu in gat sau barbie. Durerea poate fi progresiva, suparatoare, acuta sau brusca. Te poate trezi chiar si din somn. De aceea trebuie sa mergi la doctor imediat pentru un consult daca observi simptome neobisnuite.

Durere de stomac, stare de rau

Unele semnale ale infarctului pot fi confundate cu simptomele unei toxiinfectii, a unei raceli sau arsuri stomacale. Uneori femeile simt presiune in regiunea abdominala, care este descrisa de ele ca “un elefant care sta pe stomac”

Transpiratie rece

Transpiratia rece este un alt simptom comun in cazul femeilor. Poate fi asociata cu stresul, insa daca nu ai mai avut aceste simptome este indicat sa vizitezi un specialist.

Dificultati de respiratie, ameteala

Problemele de respiratie fara motiv sunt cea mai loiala companie a unui infarct. Femeile care au supravietuit declara ca se simt de parca au alergat un maraton chiar daca nu s-au miscat.

Oboseala

In cazul in care te simti extrem de obosita chiar si dupa un somn lung si nu poti realiza activitati simple (de exemplu sa mergi la baie), este un semnal alarmant si un motiv sa fii mai atenta cu sistemul tau cardiovascular.

Presiunea si durerea in piept

Durerea in piept, arsura si presiunea in piept: toate acestea simptome isi fac aparitia atat la femei cat si la barbati. Daca durerea si presiunea nu dispar in cateva minute, sunati doctorul de urgenta.