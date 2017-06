6 Noi metode de detoxifiere

Hainele sunt mici si stramte, fermierii ne ofera o gramada de produse proaspete si delicioase, saptamanal mergem la cate o nunta sau un party. E vara. Un anotimp perfect pentru a ne curati organismul. Facuta bine, o cura de detoxifiere poate adduce avantaje atat trupului cat si mintii si nu exista moment mai bun pentru asa ceva decat in lunile calde. Iata cateva dintre cele mai simple si la indemana metode de detoxifiere pe care le poti incerca.

Acupunctura

Fanii acestui procedeu vechi de peste 5000 de ani se jura ca acupunctura poate vindeca aproape orice, de la problemele de ten pana la indigestii. Desi este una dintre cele mai scumpe metode de detoxifiere, acupunctura poate fi ideala pentru problemele digestive.

Carbunele

De multe secole incoace, japonezii ai folosit carbunele alb pentru a elimina substante toxice din organism, incepand cu cele mai nocive otravuri si incheind cu respiratia urat mirositoare. Porii acestui tip de carbune pot absorbi usor o multitudine de substante si gaze toxice. Dintre produsele pe baza de carbune alb pe care le putem gasi si noi in comert, amintim: pudra de carbune comestibila (absoarbe toxinele intestinale), sapunul pe baza de carbune si purificatorii de apa (care absorb clorul si il inlocuiesc cu minerale).

Cafeaua

Doctori din toata lumea recunosc calitatile curative ale cafelei, folosita in special pentru capacitatea sa de a reduce inflamatiile (umflaturile) si de accelerare a metabolismului, in special a sistemului de ardere a grasimilor. Asa se explica si omniprezenta cafelei in produsele si cremele anticelulitice.

Sarea

Sarea lupta cu bacteriile si inflamatiile si creaza in acelasi timp un mediu de ioni negativi – motivele pentru care si imbaierea in apa marii te face sa te simti bine. Salinele naturale sunt ideale pentru detoxifierea cu sare dar puteti incerca si cateva sedinte la salinele artificiale din oras. In aceste medii controlate, sarea este pompata in camere speciale cu temperatura si umiditatea regulata. Ajunsa in plamani, clorura de sodiu lupta cu bacteriile si mucusul. Aceste sesiuni, vor ajuta la lupta impotriva alergiilor si a bolilor respiratorii precum astmul. Va ajuta insa si impotriva racelilor si gripei.

Baia detoxifianta

Pe langa faptul ca este cat se poate de relaxanta, o baie fierbinte mareste circulatia sanguina, dilateaza capilarele de la nivelul pielii si stimuleaza transpiratia, oferind trupului capacitatea de a scapa mai repede de substantele negative. Este perfecta de asemenea pentru eliminarea senzatiei de balonare si pentru cei care au probleme cu retentia de apa.

Caldura infrarosie

Aceeasi tehnlogie care se foloseste in spital pentru copiii nascuti prematur, caldura infrarosie penetreaza pielea cu pana la 5 cm, incalzind corpul direct, in loc sa incalzeasca aerul din jur. Saunele cu infrarosii au devenit de aceea din ce in ce mai populare in toata lumea si de aceea, daca stii un loc in oras unde exista o astfel de sauna, te sfatuim sa incerci macar cateva sesiuni. Poti avea astfel parte de toate beneficiile unei saune traditionale dar cu o tehnologie moderna si mult mai usor de suportat.

